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TUGA U MEKSIKU

Užas na SP-u. Čovjek je ispred stadiona doživio srčani udar, liječnici ga nisu uspjeli spasiti

Piše 24sata,
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Užas na SP-u. Čovjek je ispred stadiona doživio srčani udar, liječnici ga nisu uspjeli spasiti
Foto: screenshot/X

Tuga na Mundijalu prvog dana, ispred stadiona u Meksiku je njemački državljanin dobio srčani udar i preminuo

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Potpuni šok na Svjetskom prvenstvu. Prema navodima stranih medija, starijem muškarcu pozlilo je u neposrednoj blizini stadiona. Ubrzo su se na društvenim mrežama pojavile snimke koje prikazuju medicinske timove tijekom pružanja prve pomoći i pokušaja reanimacije.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o 80-godišnjem njemačkom državljaninu koji je pretrpio srčani zastoj. Unatoč brzoj intervenciji hitnih službi, liječnici mu nisu uspjeli spasiti život.

Hitne službe raspoređene u sklopu sigurnosne operacije Svjetskog prvenstva stigle su na mjesto događaja u roku od nekoliko minuta i izvele reanimaciju. Unatoč naporima da ga se oživi, ​​muškarac je kasnije proglašen mrtvim, piše Daily Express.

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