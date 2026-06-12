Užas na SP-u. Čovjek je ispred stadiona doživio srčani udar, liječnici ga nisu uspjeli spasiti

Potpuni šok na Svjetskom prvenstvu. Prema navodima stranih medija, starijem muškarcu pozlilo je u neposrednoj blizini stadiona. Ubrzo su se na društvenim mrežama pojavile snimke koje prikazuju medicinske timove tijekom pružanja prve pomoći i pokušaja reanimacije.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o 80-godišnjem njemačkom državljaninu koji je pretrpio srčani zastoj. Unatoč brzoj intervenciji hitnih službi, liječnici mu nisu uspjeli spasiti život.

🚨 Tragedia en el Estadio Azteca:



Se reporta el sensible fallecimiento de un aficionado alemán a causa de un paro cardíaco. A pesar del esfuerzo de los paramédicos por reanimarlo, lamentablemente no se pudo hacer nada

​pic.twitter.com/KIFulesDTz — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) June 11, 2026

Hitne službe raspoređene u sklopu sigurnosne operacije Svjetskog prvenstva stigle su na mjesto događaja u roku od nekoliko minuta i izvele reanimaciju. Unatoč naporima da ga se oživi, ​​muškarac je kasnije proglašen mrtvim, piše Daily Express.