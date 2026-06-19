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HOROR-PREKRŠAJ

UŽAS NA SP-U Jezivi lom noge obilježio utakmicu Kanade, televizija nije ponovila snimku

Piše Domagoj Vugrinović,
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UŽAS NA SP-U Jezivi lom noge obilježio utakmicu Kanade, televizija nije ponovila snimku
Foto: LEE SMITH/Reuters

Madibo je u 54. minuti startao na lijevu nogu 24-godišnjeg Kanađanina, koji je odmah pao na travnjak i uhvatio se za ozlijeđeno mjesto

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Teška ozljeda kanadskog veznjaka Ismaëla Konéa obilježila je utakmicu drugoga kola Svjetskog prvenstva između Kanade i Katara u Vancouveru. Koné se ozlijedio početkom drugoga poluvremena nakon oštrog starta katarskog veznjaka Assima Madiba.

Madibo je u 54. minuti startao na lijevu nogu 24-godišnjeg Kanađanina, koji je odmah pao na travnjak i uhvatio se za ozlijeđeno mjesto. Liječnička služba brzo mu je pružila pomoć, dok su kanadski igrači i članovi stručnog stožera burno reagirali na prekršaj. Sudac je Madibu najprije pokazao žuti karton, ali je nakon pregleda snimke promijenio odluku i isključio ga. Televizijski prijenos nije ponovno prikazao sporni start, što je dodatno upozorilo na težinu Konéove ozljede. Video pogledajte OVDJE.

Liječnici su kanadskom veznjaku imobilizirali lijevu nogu i na nosilima ga iznijeli s terena. Koné je pritom podignutim palcem i mahanjem pozdravio publiku na stadionu BC Place. Umjesto njega u igru je ušao Nathan Saliba.

Katar je nakon Madibova isključenja ostao sa samo devetoricom igrača. Homam Ahmed dobio je prvi crveni karton u 34. minuti nakon što je povlačenjem zaustavio Tajona Buchanana. Kanada je u trenutku Konéove ozljede vodila 3-0. Cyle Larin postigao je prvi pogodak, a Jonathan David dvaput je zatresao mrežu Katara. Među strijelce se poslije upisao i Saliba.

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