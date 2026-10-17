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BIZARAN RAZLOG

Užas nakon susreta Marsonije: Fizički napadnut Veldin Karić

Piše 24sata,
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Užas nakon susreta Marsonije: Fizički napadnut Veldin Karić
Sraćinec: Veldin Karić na utakmici 4. nogometne lige | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Skandal u Slavoniji: nakon 4-0 poraza Marsonije navodno napadnut trener Veldin Karić, a policija je privela osumnjičenog

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Težak poraz Marsonije od Đakovo Croatije (4-0) pao je u drugi plan nakon ozbiljnog incidenta poslije utakmice devetog kola Treće NL Istok. Prema neslužbenim informacijama koje donosi 035portal, fizički je napadnut trener Marsonije, Veldin Karić (52).

Navodni napadač je Dario Jurević, a bio je nezadovoljan što njegov sin nije dobio priliku zaigrati. Sukobio se s Karićem i zadao mu udarac zbog kojeg je treneru bila potrebna liječnička pomoć. Prema istim informacijama, priveden je u policiju.

Jurević je u listopadu 2024. godine, nakon utakmice protiv Jadrana iz Luke Ploče, kao tadašnji klupski dužnosnik, fizički napao glavnog suca, piše isti portal.

Đakovo Croatia pred oko 400 gledatelja slavila je s uvjerljivih 4-0. Karlo Ljulj zabio je već u petoj minuti, a Fabijan Petričević povisio je na 2-0 u 41. minuti. U nastavku su pobjedu potvrdili Zvonimir Udovčić u 75. i ponovno Petričević u 86. minuti.

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Veldin Karić jedno je od imena koja su obilježila povijest HNL-a. Rođen 1974. godine, napadač je tijekom karijere nosio dresove brojnih klubova, među kojima su rodna Marsonia, talijanski Torino, zagrebački Dinamo i Varteks, u kojem je ostavio najdublji trag.

Upravo je u Varteksu Karić dosegnuo vrhunac karijere i postao noćna mora za suparničke obrane. U tandemu s Miljenkom Mumlekom činio je jedan od najpamtljivijih napadačkih dvojaca hrvatskog nogometa. 

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