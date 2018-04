Užas u australskom nogometu: Igrač slomio nogu na stativu...

Prošlu subotu odigrana je utakmica australskog nogometa između Collingwood Magpiesa i Greater Western Sydneya na stadionu Melbourne Cricket Ground. Utakmicu su obilježile dvije katastrofalne ozljede, koje su dvojici nesretnika označile kraj sezone.

Veznjak domaće momčadi Tim Broomhead utakmicu je završio s lijevom nogom slomljenom na dva dijela. U punom trku, ciljajući loptu, Broomhead je svom snagom udario u stativu te nakon toga ostao ležati na travnjaka vrišteći u suzama.

