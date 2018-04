Užas u bejzbolu: Dobio u glavu lopticom koja je išla 170 km/h

Jordan Zimmermann, bacač Detroit Tigersa, završio je utakmicu u Clevelandu već u prvoj izmjeni, kada mu se loptica koju je bacio vratila brzinom od 170 km/h i pogodila ga ravno u glavu.

Kako se sve dogodilo u nekoliko sekundi, Zimmermann nije uspio dovoljno brzo reagirati i izbjeći ovaj udarac. Odmah po udarcu srušio se na tlo, gdje je ostao ležati u bolovima sve dok mu nije pružena liječnička pomoć, ali utakmicu nije mogao nastaviti.

#Tigers' RHP Jordan Zimmerman struck by a 106 mph comebacker off the bat of Jason Kipnis. #DETvsCLE pic.twitter.com/qyDNnfeZMt — John Silva (@JohnnySilva619) 11 April 2018

- Probao sam - rekao je Zimmermann - Vidio sam ju, ali nije bilo šanse da dignem rukavicu dovoljno brzo.

Trener Detroita Ron Gardenhire dodao je:

- Bilo je zastrašujuće, čuo se užasan zvuk. Srce mi je stalo. Nikad ne znaš što se može dogoditi.

Dok je nešto više od 10 tisuća navijača sjedilo na tribinama u tišini, čekajući reakciju Zimmermanna, 31-godišnjak se pridigao i uspio sam izaći s terena s ručnikom preko lica.

Liječnici su odmah utrčali na teren i pružili mu pomoć, a kasnije je prevezen u bolnicu na dodatne pretrage. ESPN je izvijestio da je Zimmermann imao sreće i prošao je samo s oteklinom.

Nakon pretraga objavio je na Twitteru:

- Hvala svima na podršci. Sve je u redu! Vidimo se za 5 dana.

Thanks for all the love everyone. All good! See ya in five days #dodgedabullet #notreally — Jordan Zimmermann (@JZimmermann27) 12 April 2018

Igrač koji je uputio taj 'smrtonosni' udarac kleknuo je na pod čim je shvatio što se dogodilo, moleći se da sve bude u redu.

- Nikad ne želiš to - rekao je Kipnis - Svi se tu natječemo. Bio je to jako strašan trenutak, iako se on bez problema ustao i odšetao. Ima čvrstu čeljust.

Ali, ta čvrsta čeljust nije genetičke prirode, nego je rezultat operacije, jer ovo nije prvi put da je Zimmermann primio ovakav udarac.

Dok je studirao i igrao za Sveučilište Vermont 2007. godine, Zimmermann je u sličnoj nezgodi slomio čeljust, zbog čega je podvrgnut operaciji u kojoj mu je u čeljust ugrađeno 11 vijaka i nekoliko pločica od titana.

- Pao sam dolje i osjetio da su mi svi zubi tu i da čeljust nije pukla kao prvi put. Posrećilo mi se. Prvi put sam ju polomio na faksu, ugradili su mi nekoliko pločica i doktor mi je rekao 'nikad ju više nećeš slomiti'. Testirao sam to večeras i sve je dobro završilo.