STRAHOTA NA STAZI

Užas u Čileu! Talijanski skijaški reprezentativac preminuo od posljedica pada na treningu

Ovo je tragedija za njegovu obitelj i naš sport. Moramo učiniti sve kako bismo spriječili da se ovakvi nesretni događaji ponove, rekao je predsjednik Talijanske sportske federacije

Talijanski alpski skijaš Matteo Franzoso poginuo je u 25. godini nakon teškog pada na treningu u čileanskoj La Parvi. Mladić iz Sestrièrea, član talijanske skijaške reprezentacije i sportske skupine Fiamme Gialle, zadobio je tešku ozljedu glave prilikom prvog skoka na trening-stazi. Nakon što je izgubio kontrolu, probio je dvije zaštitne mreže i udario u drvenu ogradu udaljenu nekoliko metara od staze. Spasioci su odmah stigli helikopterom, prevezli ga u bolnicu u Santiagu i liječnici su ga stavili u induciranu komu. Unatoč naporima medicinskog tima, njegovo tijelo nije izdržalo posljedice traume i preminuo je nekoliko sati kasnije.

Predsjednik Talijanske zimske sportske federacije (FISI) Flavio Roda izrazio je sućut obitelji i cijeloj skijaškoj zajednici.

- Ovo je tragedija za njegovu obitelj i naš sport. Moramo učiniti sve kako bismo spriječili da se ovakvi nesretni događaji ponove. U ovim teškim trenucima stojimo uz sve sportaše i trenere te ćemo im pružiti svu potrebnu podršku - rekao je Roda.

Franzoso je stigao u La Parvu 6. rujna zajedno s vodećim talijanskim brzašima Dominikom Parisom, Mattiom Casseom, Florianom Schiederom, Guglielmom Boscom, Christofom Innerhoferom i ostalim članovima reprezentacije. Tamo su odrađivali pripreme za nadolazeću sezonu i Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini 2026. godine.

U karijeri je Franzoso ostvario zapažene rezultate. U juniorskoj konkurenciji zauzeo je četvrto mjesto u spustu na Svjetskom juniorskom prvenstvu 2020. u Narviku, a 2021. slavio je u super-G utrci Europskog kupa u Zinalu. Iste sezone debitirao je u Svjetskom kupu u super-G-u u Val Gardeni. Do kraja karijere nastupio je u 17 utrka Svjetskog kupa (11 super-G, 6 spustova), a najbolji rezultat ostvario je u siječnju 2023., kada je zauzeo 28. mjesto u super-G-u u Cortini d’Ampezzo. Prošle sezone osvojio je i naslov talijanskog prvaka u alpskoj kombinaciji.

Franzosova smrt duboko je potresla talijansku i međunarodnu skijašku zajednicu, posebno jer se dogodila manje od godinu dana nakon smrti skijašice Matilde Lorenzi

