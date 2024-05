Uzbudljiv vikend je pred nama: Raspliće se bitka za HNL naslov, City i Arsenal mogli bi znati sve

Nacionalna prvenstva se polako bliže kraju, stvari se pomalo rješavaju, a dva prvenstva u kojima se vodi najljuća bitka ovog vikenda ponudit će i moguća rješenja. Prvenstveno kada govorimo o HNL-u gdje Rijeka ide na gostovanje Varaždinu, a Dinamo dočekuje Osijek u derbiju, potom i o Premier ligi gdje Fulham dočekuje Manchester City, a Arsenal ide u "pakao" Old Trafforda kod Manchester Uniteda.

Subota, 11. svibnja

Varaždin - Rijeka u 17 sati (MAX Sport 1)

Riječani su dobru poziciju u prvenstvu prosuli porazom u derbiju na Rujevici prošlo kolo kada je Dinamo u velikom trileru slavio 2-1. Bio je to susret gdje su Zagrepčani pokazali više strpljenja i premda je Rijeka napadala, Sergej Jakirović odnio je tri boda sa sobom u Zagreb. Momčad Željka Sopića sada ima novi težak zadatak - prije svega psihički dići i pripremiti momčad za izazove u Varaždinu te im ukazati na bitnost borbe do samoga kraja. Četiri boda jesu puno, ali nisu nenadoknadiva. Pogotovo ako Dinamo, kojim slučajem, posrne na Maksimiru protiv Osijeka.

Dinamo - Osijek u 19:30 sati (MAX Sport 1)

Upravo se najjači derbi ovog, 34. kola HNL-a igra u kasnijem terminu na Maksimiru. To je i, može se reći, ujedno posljednja nada Rijeci i Sopiću jer premda Osječani imaju četiri boda ispred Lokomotive, bitka za četvrto, posljednje mjesto koje vodi u Europu također će biti neizvjesna do samoga kraja. Pa se na Rujevici s razlogom nadaju da će Zekićevi ići na "all in", iznenaditi 'modre' i Rijeci omogućiti veliki povratak kako bi san o tituli preživio. Dinamo je u posljednje vrijeme dva puta rušio Hajduk, jednom Rijeku, a posljednji sudar ove dvije momčadi na Opus Areni završio je bez pobjednika 1-1.

Fulham - Manchester City u 13:30 sati (Arena Sport 1)

Neutralni hrvatski promatrač bi svakako volio da naslov u Engleskoj osvoji Manchester City koji u svojim redovima ima dva Hrvata - Joška Gvardiola i Matea Kovačića. Nogometni zaljubljenici bi vjerojatnije da to bude Arsenal. Bilo kako bilo, tko god da osvoji bit će zasluženo jer sezona je bila duga, napeta, tvrda i neizvjesna. 'Topnici' i dalje drže bod prednosti nad najvećim konkurentom za naslov ove sezone, no 'građani' imaju utakmicu manje. I matematika im ide u prilog ako pobijede sve do kraja. Da bi došli na korak do naslova morat će pobijediti Fulham na gostovanju u Londonu pa čekati posrtaj Arsenala... A momčad Mikela Artete imat će težak zadatak u nedjelju kod Manchester Uniteda.

Nedjelja, 12. svibnja

Lokomotiva - Slaven Belupo u 17 sati (MAX Sport 1, HRT 2)

'Lokosi' su dali sve, ali Osijek je bio bolji. I u izravnom dvoboju za Europu odnio pobjedu. Sukus posljednje utakmice je da su Osječani pobjegli na plus četiri i, kako sada stvari stoje, oni će igrati u Konferencijskoj ligi naredne sezone. Naravno, europsko mjesto bila bi značajna financijska injekcija Lokomotivi koja se, stoga, neće predati do posljednjeg kola. Mora se nadati čudu, računati da će Dinamo pobijediti Osijek u derbiju, a momčad Silvija Čabraje srediti 'farmaceute' u 34. kolu. Tada bi opet bilo svega jedan bod zaostatka i onda bi se svašta moglo dogoditi do kraja.

Istra - Hajduk u 19 sati (MAX Sport 1)

U drugom susretu nedjeljnog rasporeda HNL-a ne može se dogoditi ništa bitno. Ni jedni ni drugi ne mogu ni gore ni dolje. Rezultatski nebitna utakmica ipak će ponuditi okršaj Paola Tramezzanija protiv bivšeg kluba, a Ivan Perišić će na Aldo Drosini igrati prvi put od prve minute! Vojska navijača Hajduka ponovno će ispuniti tribine stadiona u Puli, no ovoga puta neće padati rekordi. Splićani su prokockali naslov neočekivanim porazima u nizu pa su susreti do kraja prvenstva za njih tek revijalnog karaktera.

Bochum - Bayer Leverkusen u 19:30 sati

Moćni Bayer pod vodstvom Xabija Alonsa već je osvojio naslov. Imat će priliku i podići trofej Europske lige te njemačkog kupa čime bi nekad plemeniti veznjak okrunio sjajnu sezonu popularnom 'tripletom'. Premda susret 33. kola Bundeslige neće imati preveliki rezultatski značaj, ipak će biti zanimljivo ispratiti hoće li Bayer nastaviti besprijekornu sezonu u kojoj nema niti jedan poraz.