UŽIVO Ajax - Benfica: Šutalo od prve minute, Mourinho ponovo Ivanovića posjeo na klupu...

NAJAVA

Pred nama je peto kolo Lige prvaka. Dok su sve oči uprte u utakmicu Chelseaja i Barcelone, u ranijem terminu sastaju se dva hrvatska reprezentativca. Dvije utakmice počinju u 18.45, a pozornost hrvatskih gledatelja sigurno će privući susret Ajaxa i Benfice, odnosno izravni dvoboj Josipa Šutala i Franje Ivanovića. U drugoj utakmici Ivanovićev bivši klub USG igra protiv turskoga Galatasaraya.

Ni Ajax ni USG ne mogu se pohvaliti dosadašnjim učinkom u ovosezonskom izdanju Lige prvaka. Obje momčadi u četiri kola nisu osvojile nijedan bod i nalaze se na začelju ljestvice.

Benfica ipak stoji nešto bolje: zabila je dva gola, a primila osam. Nekadašnji europski gigant srozao se na vrlo niske grane, u četiri utakmice samo je jednom zatresao protivničku mrežu, a primio je čak 14 golova.

Benfica je najveću blamažu doživjela protiv autsajdera Qarabaga. Na poluvremenu je vodila 2-0, a na kraju izgubila 3-2. Ajax je u prošlom kolu izgubio od Galatasaraya 3-0, prije toga Marseille mu je zabio četiri gola, a Chelsea mu je nanio najteži poraz i razmontirao ga 5-1.

Šutalo ove sezone dijeli minutažu s Ko Itakurom na poziciji stopera. Nastupio je u svakoj utakmici Lige prvaka, ali samo je dvaput bio u početnoj postavi. Ivanović je još u fazi prilagodbe i teško dolazi do minute pored Vangelisa Pavlidisa, legende portugalskog kluba. Dosad je tri puta nastupio u najelitnijem natjecanju, a kod Josea Mourinha još čeka prvi nastup od prve minute.

Gdje gledati:

Ajax - Benfica (18.45) - Arena Sport 3

Galatasaray - USG (18.45) - Arena Sport 4