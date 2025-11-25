Ajax i Benfica jedina su dva kluba koja u ovosezonskoj Ligi prvaka još nemaju niti jedan bod. Gigant iz Nizozemske ipak stoji nešto gore po tom pitanje s gol razlikom -13, dok Benfica ima "skromnih" -7
UŽIVO Ajax - Benfica: Šutalo od prve minute, Mourinho ponovo Ivanovića posjeo na klupu...
Stigli su i sastavi momčadi!
Ajax (4-3-3): Jaroš - Wijndal, Baas, Šutalo, Regeer - Taylor, Itakura, Klaassen - Godts, Werghorst, Boundia
Benfica (4-2-3-1): Trublin - Dahl, Otamendi, Silva, Dedić - Rios, Barrenechea - Sudakov, Barreiro, Aursnes - Pavlidis
Pred nama je peto kolo Lige prvaka. Dok su sve oči uprte u utakmicu Chelseaja i Barcelone, u ranijem terminu sastaju se dva hrvatska reprezentativca. Dvije utakmice počinju u 18.45, a pozornost hrvatskih gledatelja sigurno će privući susret Ajaxa i Benfice, odnosno izravni dvoboj Josipa Šutala i Franje Ivanovića. U drugoj utakmici Ivanovićev bivši klub USG igra protiv turskoga Galatasaraya.
Ni Ajax ni USG ne mogu se pohvaliti dosadašnjim učinkom u ovosezonskom izdanju Lige prvaka. Obje momčadi u četiri kola nisu osvojile nijedan bod i nalaze se na začelju ljestvice.
Benfica ipak stoji nešto bolje: zabila je dva gola, a primila osam. Nekadašnji europski gigant srozao se na vrlo niske grane, u četiri utakmice samo je jednom zatresao protivničku mrežu, a primio je čak 14 golova.
Benfica je najveću blamažu doživjela protiv autsajdera Qarabaga. Na poluvremenu je vodila 2-0, a na kraju izgubila 3-2. Ajax je u prošlom kolu izgubio od Galatasaraya 3-0, prije toga Marseille mu je zabio četiri gola, a Chelsea mu je nanio najteži poraz i razmontirao ga 5-1.
Šutalo ove sezone dijeli minutažu s Ko Itakurom na poziciji stopera. Nastupio je u svakoj utakmici Lige prvaka, ali samo je dvaput bio u početnoj postavi. Ivanović je još u fazi prilagodbe i teško dolazi do minute pored Vangelisa Pavlidisa, legende portugalskog kluba. Dosad je tri puta nastupio u najelitnijem natjecanju, a kod Josea Mourinha još čeka prvi nastup od prve minute.
Gdje gledati:
Ajax - Benfica (18.45) - Arena Sport 3
Galatasaray - USG (18.45) - Arena Sport 4