UŽIVO Argentina - Švicarska: Branitelji naslova u lovu na polufinale

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Argentina je do četvrtfinala stigla na najtežih mogući način. Egipat je vodio 2-0 s 11 minuta do kraja, no Romero, Messi i Fernandez iskopali su 'albiceleste' iz rupe za dramatičan preokret 3-2.

Bila je to 12. uzastopna pobjeda Argentine i nastavak niza u kojemu su od Mundijala 2022. neporaženi u 11 utakmica, svaki put zabivši najmanje dva gola. Messi je zabio osam golova na ovom turniru.

Švicarska dolazi kao solidna, ali ne i spektakularna momčad. Kampanju su počeli remijem s Katarom, a do četvrtfinala su prošli kroz Bosnu i Hercegovinu, Kanadu, Alžir i Kolumbiju, pri čemu su posljednju svladali na penale zahvaljujući sjajnom Kobelu.

Trener Yakin svoju momčad postavlja obrambeno, a Švicarska ni u jednom trenutku na ovom turniru nije zaostajala, ni u skupini, ni u nokaut fazi.

Povijest govori jasno u korist Argentine. Švicarska nikad nije pobijedila Argentinu u sedam prethodnih pokušaja, uključujući dvoboje na Mundijalu 1966. i 2014., a cilj im je prvi polufinale od 1954. Pobjednik u Kansas Cityju igra polufinale protiv boljeg iz dvoboja Engleske i Norveške.