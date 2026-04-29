UŽIVO Atletico - Arsenal: Arteta na Simeonea u prvom činu bitke za finale LP. Stigle su postave!

NAJAVA

Vrijeme je za bitku u Madridu. Simeonov Atletico dočekuje Artetin Arsenal u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka. Madriđani su u LP ove sezone zabili 34 gola, a sada im dolazi pravi zid Mikela Artete. Arsenal je u najeltinijem nogometnom natjecanju ove sezone primio samo pet golova.

Momčad Diega Simeonea do polufinala je stigla izbacivši Barcelonu, dok je Arsenal s 1-0 nadvisio Sporting. Obje ekipe u susret ulaze nakon pobjeda u prvenstvima, no forma im je bila promjenjiva. Atletico je slavljem protiv Athletic Bilbaa prekinuo niz od četiri utakmice bez pobjede, a "topnici" su pobjedom nad Newcastleom zaustavili seriju od tri susreta bez slavlja.

Iako je Arsenal deklasirao Atletico 4-0 u grupnoj fazi, španjolska momčad nikad nije izgubila nokaut utakmicu Lige prvaka na domaćem terenu protiv engleskog kluba.

Diego Simeone odbacuje ideju pritiska uoči velikog dvoboja.

​- Ne, nema pritiska. Postoji odgovornost. Postoji uzbuđenje što smo blizu velikog cilja koji klub nikada nije ostvario - poručio je Simeone, dodavši kako ima plan "odvesti utakmicu u smjeru gdje možemo nauditi Arsenalu".

Njegov kolega na suprotnoj klupi, Mikel Arteta, ističe kako je veliki privilegij drugu godinu zaredom biti u polufinalu.

​- Kakva prilika. Zgrabit ćemo je s obje ruke. Vidjet ćete momčad koja želi biti dominantna i odlučiti dvoboj već sutra - izjavio je.

Oba trenera suočavaju se s problemima zbog ozljeda. Simeone ne može računati na veznjaka Pabla Barriosa, Nicolasa Gonzaleza i Gimeneza, dok je nastup krilnog napadača Ademole Lookmana pod upitnikom, ali bi trebao konkurirati.

Kod Arsenala je situacija još složenija. Zbog ozljeda mišića izbivaju ključni ofenzivac Kai Havertz i Mikel Merino, a Jurrien Timber također propušta put u Španjolsku.