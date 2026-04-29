Nakon spektakla u Parizu, u 21 sat očekuje nas drugo polufinale Lige prvaka. Atletico će dočekati Arsenal u Madridu u utakmici koja bi mogla biti veliko taktičko nadmudrivanje. Prijenos je na HRT 2
UŽIVO Atletico - Arsenal: Arteta na Simeonea u prvom činu bitke za finale LP. Stigle su postave!
Atletico Madrid (4-4-2): Oblak - Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri - Simeone, Koke, Cardoso, Lookman - Griezmann, Alvarez
Arsenal (4-3-3): Raya - White, Saliba, Gabriel, Hincapie - Odegaard, Zubimendi, Rice - Madueke, Gyokeres, Martinelli
Vrijeme je za bitku u Madridu. Simeonov Atletico dočekuje Artetin Arsenal u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka. Madriđani su u LP ove sezone zabili 34 gola, a sada im dolazi pravi zid Mikela Artete. Arsenal je u najeltinijem nogometnom natjecanju ove sezone primio samo pet golova.
Momčad Diega Simeonea do polufinala je stigla izbacivši Barcelonu, dok je Arsenal s 1-0 nadvisio Sporting. Obje ekipe u susret ulaze nakon pobjeda u prvenstvima, no forma im je bila promjenjiva. Atletico je slavljem protiv Athletic Bilbaa prekinuo niz od četiri utakmice bez pobjede, a "topnici" su pobjedom nad Newcastleom zaustavili seriju od tri susreta bez slavlja.
Iako je Arsenal deklasirao Atletico 4-0 u grupnoj fazi, španjolska momčad nikad nije izgubila nokaut utakmicu Lige prvaka na domaćem terenu protiv engleskog kluba.
Diego Simeone odbacuje ideju pritiska uoči velikog dvoboja.
- Ne, nema pritiska. Postoji odgovornost. Postoji uzbuđenje što smo blizu velikog cilja koji klub nikada nije ostvario - poručio je Simeone, dodavši kako ima plan "odvesti utakmicu u smjeru gdje možemo nauditi Arsenalu".
Njegov kolega na suprotnoj klupi, Mikel Arteta, ističe kako je veliki privilegij drugu godinu zaredom biti u polufinalu.
- Kakva prilika. Zgrabit ćemo je s obje ruke. Vidjet ćete momčad koja želi biti dominantna i odlučiti dvoboj već sutra - izjavio je.
Oba trenera suočavaju se s problemima zbog ozljeda. Simeone ne može računati na veznjaka Pabla Barriosa, Nicolasa Gonzaleza i Gimeneza, dok je nastup krilnog napadača Ademole Lookmana pod upitnikom, ali bi trebao konkurirati.
Kod Arsenala je situacija još složenija. Zbog ozljeda mišića izbivaju ključni ofenzivac Kai Havertz i Mikel Merino, a Jurrien Timber također propušta put u Španjolsku.