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UŽIVO Baturina i Matanović najavljuju susret s Portugalom

Piše Domagoj Vugrinović,
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UŽIVO Baturina i Matanović najavljuju susret s Portugalom
SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Martin Baturina dosad je na prvenstvu bio jedan od naših najboljih igrača i može se očekivati da će i protiv Portugala biti u početnom sastavu

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Hrvatska nogometna reprezentacija nakon pobjede nad Ganom u Philadelphiji vratila se u svoju bazu u Alexandriji, no ondje se neće dugo zadržati. Nakon predviđenog današnjeg treninga "vatreni" će već sljedećeg dana otputovati u Kanadu kako bi se što bolje pripremili za utakmicu šesnaestine finala protiv Portugala. Protiv njih će igrati u Torontu, iz kojeg nosimo najbolja iskustva jer smo ondje već pobijedili Panamu na Svjetskom prvenstvu.

Utakmicu nokaut-faze najavit će Martin Baturina i Igor Matanović, a u nastavku možete pratiti tekstualni prijenos.

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