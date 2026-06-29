UŽIVO Baturina i Matanović najavljuju susret s Portugalom

Hrvatska nogometna reprezentacija nakon pobjede nad Ganom u Philadelphiji vratila se u svoju bazu u Alexandriji, no ondje se neće dugo zadržati. Nakon predviđenog današnjeg treninga "vatreni" će već sljedećeg dana otputovati u Kanadu kako bi se što bolje pripremili za utakmicu šesnaestine finala protiv Portugala. Protiv njih će igrati u Torontu, iz kojeg nosimo najbolja iskustva jer smo ondje već pobijedili Panamu na Svjetskom prvenstvu.

Utakmicu nokaut-faze najavit će Martin Baturina i Igor Matanović, a u nastavku možete pratiti tekstualni prijenos.