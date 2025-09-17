Obavijesti

UŽIVO Bayern - Chelsea 0-0: Bavarci idu po nastavak sjajnog niza, Stanišić u prvoj postavi

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Bayern je pobijedio sve utakmice koje je odigrao ove sezone te se nalazi na prvom mjestu Bundeslige. Chelsea je također u dobroj formi te ove sezone još nije izgubio utakmicu

Prvo kolo Lige prvaka 21.00 , Allianz Arena, München, Njemačka
Bayern
0 : 0
Chelsea
15'

Bayern je pokušao kombinacijom iz slobodnog udarca iznenaditi goste, ali je Chelsea iznenadio njih. Ubačajem se tražio Gnabry na drugoj stativi da bi obrana Plavaca izašla na vrijeme i ostavila čak šest igrača domaćih u zaleđu.

13'

Evo da i Chelseaja. Caicedo je potkopao loptu u prostor gdje je utrčavao Cucurella. Španjolac je ispred Stanišića zahvatio loptu glavom, no puca pored gola.

11'

Još jedan pokušaj izvana domaćih. Gnabry je presjekao jednu loptu na nekih 20 metara od gola, namjestio se na udarac i pucao, ali ni on nije dovoljno precizan, lopta ide pored gola.

10'

Na ulasku u 10. minutu Diaz je oprobao svoj udarac iz velike udaljenosti, ali lopta ide visoko preko gola. 

7'

Prva velika prilika za goste iz Londona! Sjevnula je kontra po desnoj strani preko Palmera. Englez je povukao i onda sjajno pronašao Fernandeza u kaznenom prostoru, ali je uspjela obrana Bayerna ući u blok u zadnji tren. Obranili su se domaći sada, sjajna akcija Chelseaja.

