UŽIVO Bayern - Chelsea 0-0: Bavarci idu po nastavak sjajnog niza, Stanišić u prvoj postavi

7'

Prva velika prilika za goste iz Londona! Sjevnula je kontra po desnoj strani preko Palmera. Englez je povukao i onda sjajno pronašao Fernandeza u kaznenom prostoru, ali je uspjela obrana Bayerna ući u blok u zadnji tren. Obranili su se domaći sada, sjajna akcija Chelseaja.