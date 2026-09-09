UŽIVO Bedem - Dinamo: 'Modri' na nogometnoj fešti! Almena i Nsoki debitiraju u Ivankovu...

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Nakon europskih i prvenstvenih iskušenja, Dinamovi će nogometaši otvoriti i novi kolosijek u aktualnoj sezoni. U šesnaestini finala gostuju kod Bedema u Ivakovu, koji je u pretkolu izbacio trećeligaša Varteks nakon boljeg izvođenja kaznenih udaraca.

Dinamo i Bedem već su odigrali dva službena međusobna ogleda. Bilo je to ujesen 1994. godine, također u 1/16 finala Kupa. Tada su, međutim, u ovoj fazi natjecanja na rasporedu bile dvije utakmice. Dinamo je, tada pod nazivom Croatia, pobijedio u Ivankovu s 3-0 dok je u zanimljivom uzvratu u Maksimiru slavio s 5-3.

Trener Mario Kovačević najavio je da će priliku dobiti igrači koji dosad nisu imali veliku minutažu. Momčadi je za ovaj susret priključio i nekoliko mladih igrača iz druge momčadi.

- Imamo i neke novopridošle igrače, a iz Dinama B pozvali smo šestoricu i oni će dobiti priliku. Moramo krenuti ozbiljno od prve minute kako bismo što prije riješili pitanje pobjednika i izbjegli probleme. Poštujemo Bedem, ali idemo po prolaz. Želimo pobijediti i što prije uklopiti nove igrače - rekao je trener Dinama.

Susret možete pratiti u izravnom prijenosu na MaxSportu 1.