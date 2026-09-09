Hrvatski prvak i branitelj naslova u Hrvatskom kupu Dinamo gostuje kod petoligaša u Slavoniji. Susret možete pratiti na MaxSportu 1.
UŽIVO Bedem - Dinamo: 'Modri' na nogometnoj fešti! Almena i Nsoki debitiraju u Ivankovu...
Izašle su postave za današnji susret u Ivankovu. Mario Kovačević promijenio je cijelu momčad u odnosu na utakmicu protiv Gorice. Odlučio je dati priliku igračima iz drugog plana, a danas će u Slavoniji debitirati za plave Iker Almena i Noah Nsoki.
Bedem (4-2-3-1): Čučković - Tovilović, Lovrić, Babić, Colon - Njegovan, Milković - Gradečak, Ležaić, Ivanko - Mendoza.
Dinamo (4-3-3): Filipović - Tabinas, Radnić, Radeljić, Goda - Mudražija, Kačavenda, Ivanušec - Almena, Prevljak, Nsoki.
U Ivankovu, mjestu pored Vinkovaca, u kojem živi 6500 žitelja, sprema se fešta za pamćenje. NK Bedem, koji se natječe u Međužupanijskoj ligi Osijek - Vinkovci, petom rangu hrvatskog nogometa dočekuje Dinamo u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa. Pripreme za ponajveću utakmicu u povijesti kluba trajale su već desetak dana, a hrvatskom prvaku ovo nije prvo gostovanje u Ivankovu. Prije 32 godine, tada pod imenom Croatia, slavio je 8-3, također u šesnaestini finala.
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Nakon europskih i prvenstvenih iskušenja, Dinamovi će nogometaši otvoriti i novi kolosijek u aktualnoj sezoni. U šesnaestini finala gostuju kod Bedema u Ivakovu, koji je u pretkolu izbacio trećeligaša Varteks nakon boljeg izvođenja kaznenih udaraca.
Dinamo i Bedem već su odigrali dva službena međusobna ogleda. Bilo je to ujesen 1994. godine, također u 1/16 finala Kupa. Tada su, međutim, u ovoj fazi natjecanja na rasporedu bile dvije utakmice. Dinamo je, tada pod nazivom Croatia, pobijedio u Ivankovu s 3-0 dok je u zanimljivom uzvratu u Maksimiru slavio s 5-3.
Trener Mario Kovačević najavio je da će priliku dobiti igrači koji dosad nisu imali veliku minutažu. Momčadi je za ovaj susret priključio i nekoliko mladih igrača iz druge momčadi.
- Imamo i neke novopridošle igrače, a iz Dinama B pozvali smo šestoricu i oni će dobiti priliku. Moramo krenuti ozbiljno od prve minute kako bismo što prije riješili pitanje pobjednika i izbjegli probleme. Poštujemo Bedem, ali idemo po prolaz. Želimo pobijediti i što prije uklopiti nove igrače - rekao je trener Dinama.
Susret možete pratiti u izravnom prijenosu na MaxSportu 1.