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RASPLET SKUPINE B

UŽIVO BiH - Katar, Kanada - Švicarska: 'Zmajevi' po povijest u Seattleu, moraju pobijediti

Piše Bruno Lukas,
UŽIVO BiH - Katar, Kanada - Švicarska: 'Zmajevi' po povijest u Seattleu, moraju pobijediti
Foto: LISI NIESNER/REUTERS

BIH - KATAR, KANADA - ŠVICARSKA Od 21 sat kreće posljednje 3. kolo skupine B. Ova skupina jedna je od najneizvjesnijih na Mundijalu. "Zmajeve" samo pobjeda vodi u iduću fazu

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3. kolo SP-a 21.00 , Seattle i Vancouver
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'ZMAJEVI' U SEATTLEU

Navijači Bosne i Hercegovine već su se okupili u Seattleu dan prije utakmice protiv Katara, a atmosfera je već na visokom nivou.

NAJAVA SUSRETA

Situacija u skupini B poprilično je napeta. Domaćin Kanada je na prvom mjestu s 4 boda, jednako toliko ima Švicarska dok je Bosna i Hercegovina na trećem mjestu, a Katar je na posljednjem četvrtom mjestu zbog lošije gol razlike. Zadnje utakmice u skupini B počinju u 21 sat. Dvoboj između BiH i Katra može se gledati na HRT 2 dok je susret između Švicarske i Kanade na platformi HRTi. 

Kanada je u prvom susretu remizirala protiv BiH (1-1), a u drugom kolu razbila je Katar s velikih 6-0. 

Bosna i Hercegovina je u zadnjem susretu protiv Švicarske poražena s 4-1, a ostali su i bez Tarika Muharemovića koji je zaradio crveni karton pa će morati propustiti današnju utakmicu.

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