UŽIVO BiH - Katar, Kanada - Švicarska: 'Zmajevi' po povijest u Seattleu, moraju pobijediti

NAJAVA SUSRETA

Situacija u skupini B poprilično je napeta. Domaćin Kanada je na prvom mjestu s 4 boda, jednako toliko ima Švicarska dok je Bosna i Hercegovina na trećem mjestu, a Katar je na posljednjem četvrtom mjestu zbog lošije gol razlike. Zadnje utakmice u skupini B počinju u 21 sat. Dvoboj između BiH i Katra može se gledati na HRT 2 dok je susret između Švicarske i Kanade na platformi HRTi.

Kanada je u prvom susretu remizirala protiv BiH (1-1), a u drugom kolu razbila je Katar s velikih 6-0.

Bosna i Hercegovina je u zadnjem susretu protiv Švicarske poražena s 4-1, a ostali su i bez Tarika Muharemovića koji je zaradio crveni karton pa će morati propustiti današnju utakmicu.