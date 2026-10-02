Bosna i Hercegovina večeras od 20.45 na stadionu Bilino Polje u Zenici dočekuje Švedsku u trećem kolu skupine B4 Lige nacija. Utakmicu možete gledati na programu Sport klub 3
OD 20.45 SATI
UŽIVO BiH - Švedska 0-1: GOOL! Gyokeres je pogodio za goste
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BiH
0 : 0
Švedska
Sortiranje događaja
17'
Sjajno je švedski napadač Gyokeres pogodio pored Hamzića. Memić je bio uz njega prilikom jednog ubačaja, ali sjajno se othrvao igrač Arsenala i iz blizine lijepo pogodio za vodstvo.
Nakon VAR provjere gol je poništen zbog igranja rukom Gyokeresa.
10'
Alajbegović je sjajno zapucao prema švedskom golu iskosa, ali Johansson je briljantno reagirao.
5'
Sjajan pokušaj imala je Švedska! Gyokeres je pucao, a obranio je sjajno Hamzić.
1'
Prvi korner na utakmici imat će BiH.
1'
Susret u Zenici je upravo počeo!
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