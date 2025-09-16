UŽIVO Bilbao - Arsenal: Počinje nova sezone Lige prvaka, Arteta ostao bez ključnog veznjaka...

NAJAVA

Danas počinje nova sezona Lige prvaka, a otvaraju je utakmice Athletica Bilbaa i Arsenala te PSV-a i USG-a. Obje utakmice počinju u 18.45. Susret u Bilbau izravno prenosi Arena Sport 2, a onaj u Eindhovenu Arena Sport 3.

Drugu sezonu zaredom Liga prvaka igra se u ligaškom formatu koji je prošle sezone donio novu razinu uzbuđenja. Navijači i klubovi zadovoljni su formatom jer imaju veći broj utakmica protiv vrhunskih momčadi te veći nagradni fond koji je osigurala Uefa.

Momčad iz Bilbaa nakon deset godina vratila se u najelitnije europsko natjecanje. Prošle sezone u La Ligi završili su na četvrtom mjestu s jednakim brojem bodova kao i Villarreal (70). Momčad vodi prekaljeni trener Ernesto Valverde koji je u bogatoj karijeri vodio i Barcelonu. Igru momčadi gradi na Nicu Williamsu i njegovu bratu Inakiju, dvjema najvažnijim udarnim iglama Valverdeove momčadi.

Barcelona je i ovoga ljeta pokušala dovesti Nicu, no nakon tjedana nagađanja igrač je ipak produžio ugovor s Athleticom. Trener Arsenala Mikel Arteta u uvodu u utakmicu govorio je o njemu kad su ga pitali jesu li “topnici” zainteresirani za španjolskog reprezentativca.

- Sve što mogu reći jest da je Nico fantastičan igrač. U Španjolskoj u njegovim igrama mogu uživati svaki tjedan. To je sve što mogu reći.

Arsenal se u prošlom kolu vratio na pobjedničke staze protiv Nottingham Foresta kojeg su lako svladali 3-0. Artetu može brinuti što su u toj utakmici ostali bez jednog od ključnih igrača Martina Ødegaarda koji je zbog ozljede morao napustiti igru u 18. minuti.

U odličnoj je formi Martin Zubimendi, a i novi napadač Viktor Gyökeres, koji je ovoga ljeta stigao iz Sportinga, sjajno se uklopio u momčad i nadogradnja je na Kaija Havertza i Gabriela Jesusa koji su do sada bili na raspolaganju Arteti.