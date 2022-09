Bišćan: Želimo ići na Olimpijske igre! Dalić? Neću mu sugerirati, a Sučić je glavni kandidat za SP

Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija u utorak se u dramatičnoj završnici u Vejleu plasirala na treće Europsko prvenstvo zaredom pobijedivši Dansku na penale 5-4 (1-2, ukupno 3-3).

Mladi "vatreni" sudjelovat će na smotri 16 najboljih europskih reprezentacija godišta 2000. i mlađih od 21. lipnja do 8. srpnja u Rumunjskoj i Gruziji. Izbornik Igor Bišćan tim povodom obratio se medijima ispred sjedišta HNS-a u Vukovarskoj ulici.

Kakvi su dojmovi dan poslije?

- Jako pozitivni. Jako sam sretan i zadovoljan što smo uspjeli ostvariti lijep uspjeh, nastavili kontinuitet nastupa mlade reprezentacije na europskim prvenstvima, što je dokaz da se sustavno dobro radi u savezu. Prošli smo sve i svašte u kvalifikacijama, od prvih šest, sedam utakmica u kojima smo, činilo se, osigurali nastup na Euru, a onda upali u krizu i doveli nastup u pitanje. Na kraju smo se borili s Danskom u play-offu, bilo je svega, i na najteži mogući način došli do Eura. Zbog načina na koji smo uspjeli sam posebno sretan, dečki su pokazali zavidnu dozu karaktera, mentaliteta, pobjedničkog duha. Da nisu, ne bi to uspjeli izvući na kraju. Možemo svi biti ponosni.

Koliko je bilo nervoze?

- Nije lako. Posebno utakmica s Norveškom, misliš da se to tebi neće dogoditi nikad u karijeri, da vodiš u sudačkoj nadoknadi i u par minuta izgubiš sve. Uvuče se i doza sumnje u sve to, dodatan stres i nervoza. I onda izvučeš Dance, najtežeg mogućeg protivnika, jako dobru momčad. Znaš da ćeš jako teško izboriti plasman. I kako je krenula uzvratna utakmica, nije bilo lako ni jednostavno. Ali dečki su se pribrali, počeli stvarati šanse, dolazili do šesnaesterca i nešto je moralo ući. Bilo je u produžecima blizu da ga zabijemo i primimo. A kad je došlo do penala znali smo da imamo šansu, Kota je obranio dva, što je bilo dovoljno. Dobili smo puno u kvalifikacijama, karakternu skupinu igrača koji znaju da mogu biti uspješni na novom nivou kad vjeruju u sebe. S tim stavom ići ćemo i na Euro.

Je li bilo slađe izboriti ovaj ili prošli Euro?

- Da usporedimo slike, u vrijeme kad sam preuzimao reprezentaciju i sad, dobili bi bolje odgovore. Prve kvalifikacije bili smo dobri i plasirali se direktno usto što smo igrali u završnici kvalifikacija. Išlo nam je na ruku promjena formata, bili smo blizu toga da ne idemo pa smo išli pa smo prošli skupinu u zadnjim sekundama pa izgubili ovakvu sličnu utakmicu. Norveška je bila jako teška za podnijeti pa Danska isto. Ali imam vjeru u nas i ove dečke. Vidite da su stvarno vrijedni svog stresa i pažnje jer daju maksimum. To je sve što možemo tražiti od njih.

Pogodili ste s izmjenama.

- Nisam razmišljao o tome (da su preokrenule utakmicu). To je osjećaj da trener mora imati dozu sreće. Izmjene se rade po osjećaju po onom što vidiš i osjećaš. Jako mi je drago kad se takve stvari dogode. Zato i imamo 22 ili 25 igrača, zvali smo ih i više nego inače jer smo znali da nas čekaju teške utakmice. Znali smo da neki nisu u dobrom stanju, da ćemo neke izgubiti nakon prve utakmice i svi su dali obol. Svi imaju svoju ulogu, nije bitno jesi li starter ili imaš osjećaj da ćeš igrati manje nego što si očekivao i dečki su to shvatili. Ponašali su se kao skupina u kojoj treba biti razina zajedništva da bi se ovo ostvarilo.

Je li Luka Sučić kandidat za A vrstu?

- On je glavni kandidat, ali neću sugerirati izborniku. Već neki jesu u A reprezentaciji. Josip Šutalo je potvrđeni član A reprezentacije, Luka ima kvalitetu koja je na razini za A reprezentaciju. Izbornik će uzeti ono što misli da treba.

Kakvi su planovi za dalje?

- Idući je termin u studenom i još jedan u ožujku. Moramo pričekati ždrijeb 18. listopada pa dogovoriti utakmice s nekima od momčadi koje će biti na Euru.

Što će biti važnije, Euro ili Liga nacija? Komu će ići potencijalni reprezentativci?

- Daleko je Euro, prije toga je i SP i završnica Lige nacija, što je jako bitno. Ovim putem čestitam stožeru na jako lijepom uspjehu. A reprezentacija je prioritet, svi koji radimo u nižim kategorijama smo tu da damo doprinos da A reprezentacija bude opskrbljena novim igračima. Izbornik će odlučiti što će biti s njima.

Zašto Martin Baturina nije bio u konkurenciji?

- Imao virozu, visoku temperaturu. Nije se osjećao dobro čak ni da bude na klupi.

Što očekujete od Eura?

- Očekivanja su da dostojno predstavimo nogomet i reprezentaciju, sve ono što nam nogomet znači. Ne bi bilo realno da ponove neki uspjeh ili ga poboljšaju od prošle generacije. Ova generacija je jedna od najmlađih reprezentacija cijelih kvalifikacija, puno je igrača koji su dvije, tri godine mlađi od svojih vršnjaka, što je dobar zalog za iduću generaciju, tu je desetak, 12 igrača, to nije mala stvar. Teško je procijeniti za što smo sposobni tamo. Najrealnije je ići tamo ambiciozno, ali ne stavljati prevelike ciljeve pred te dečke. Imamo puno mladih igrača i ne znamo u kakvom će stanju biti. Realan cilj je upustiti se u borbu za odlazak na Olimpijske igre, što znači polufinale, ovisno o Francuzima koji su se plasirali kao domaćini. Hrvatska nikad nije bila na OI i to bi bio specifičan uspjeh i značajan za sve nas. To je sam vrh europskog nogometa, vidjeli smo i na prošlom Euru. Svaki bod je jako vrijedan i vidjet ćemo koliko ćemo biti konkurentni kad za to dođe vrijeme - zaključio je Igor Bišćan.

