UŽIVO Brazil - Maroko: Stigle su postave! Bivši igrač Dinama je u srcu obrane Ancelottijevih trupa

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Brazil je najuspješnija nogometna reprezentacija na svjetskim prvenstvima stiže na svoj 24. Mundijal. Iako je po kvaliteti (uz Argentinu) i dalje jedna od najjačih momčadi Južne Amerike, put do Svjetskog prvenstva nije bio nimalo lagan. “Seleção” je završio peti u južnoameričkim kvalifikacijama s 28 bodova, čak deset manje od prvoplasirane Argentine.

Prema Transfermarktu, Realov je krilni napadač Vinícius Júnior (25) najvrjedniji igrač momčadi sa 140 milijuna eura, a odmah iza njega nalazi se Barcelonin Raphinha (29), koji vrijedi 70 milijuna.

Brazilski izbornik Carlo Ancelotti (66) jako dugo je razmišljao hoće li na Mundijal pozvati Neymara (34), koji je zadnjih godina imao velikih problema s ozljedama, zbog čega je posljednji put za reprezentaciju nastupio u listopadu 2023. godine, ali na kraju je ipak odlučio na popis uvrstiti najboljeg strijelca u povijesti Brazila sa 79 golova.

Brazil prema Transfermarktu vrijedi više od 923 milijuna eura. Brazilci čekaju naslov svjetskog prvaka još od 2002. godine, a na ovo Svjetsko prvenstvo ne stižu kao prvi favoriti. Nakon razočaravajućih nastupa na posljednja dva Mundijala i bolnog poraza od Hrvatske u četvrtfinalu 2022., brazilska javnost s velikim oprezom gleda prema budućnosti. Važna je karika u obrani Brazila Arsenalov stoper Gabriel (28). Bio je 2018. godine na posudbi iz Lillea u Dinamu, ali odigrao je samo jednu utakmicu. Danas vrijedi vrtoglavih 75 milijuna eura. Iako je Cafu igrač s najviše nastupa u povijesti reprezentacije (142), a Pelé vjerojatno najveći igrač svih vremena s tri osvojena naslova svjetskog prvaka, za mnoge Brazilce je Garrincha najveća legenda.

Opraštalo mu se što je bio “luđak” izvan terena jer je na travnjaku donosio čistu nogometnu magiju. Upravo takvu razinu briljantnosti Brazilci i danas očekuju od svojih zvijezda. A za Brazil, peterostrukog prvaka svijeta, cilj je uvijek isti, naslov svjetskog prvaka.

S druge strane Maroko je iznimno opasan suparnik. Osjetili smo to na najbolji mogući način na zadnjem Mundijalu, kad smo u prvoj utakmici skupine remizirali bez golova, a u posljednjoj, daleko važnijoj, za broncu, pobijedili 2-1 nakon teške i iscrpljujuće bitke. Maroko vjeruje kako opet može doći do završnice Svjetskog prvaka, pa možda ovaj put napraviti i korak dalje, ugrabiti medalju.

Okosnicu momčadi u kvalifikacijama za ovaj Mundijal, u kojima su prošli kao prvoplasirani u skupini sa svih osam pobjeda i gol-razlikom 22-2, činili su igrači koje smo upoznali i na posljednjem Svjetskom prvenstvu u dvobojima s Hrvatskom. Tadašnji izbornik Walid Regragui pritom je dao priliku i mladim igračima, dodatno proširujući konkurenciju u kadru. I dalje su najveće zvijezde Maroka PSG-ov Achraf Hakimi (27), čija se vrijednost procjenjuje na 80 milijuna eura, te Realov Brahim Díaz (26) vrijedan 35 milijuna eura. No, njima se pridružio i biser Lillea Ayyoub Bouadd (18), koji vrijedi čak 50 milijuna eura, a važan dio reprezentacije je i Ismael Saibari (25), suigrač Ivana Perišića u PSV-u, koji je na 40 milijuna eura.

Maroko je početkom godine kao domaćin dogurao do finala Afričkog kupa nacija pa izgubio od Senegala nakon produžetaka 1-0, ali u jednom su se trenutku Senegalci povukli s travnjaka nezadovoljni suđenjem pa je Senegalu nakon arbitraže titula oduzeta i Maroko je za zelenim stolom pobijedio 3-0.

Zemlja “lavova s Atlasa” ima oko 40 milijuna stanovnika i danas drži visoko 7. mjesto na Fifinoj ljestvici. Oni su ponos i idoli nacije, kojoj su darovali kompletnu zaradu s prošlog SP-a, za pomoć potrebitima. Zanimljivo je da većina njihovih reprezentativaca ima dvojna državljanstva, uglavnom francusko, belgijsko, nizozemsko ili španjolsko.