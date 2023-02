Čačić: Nadam se da Leki izjava o meni neće naškoditi. Antolić? To nisu moji ratovi, svašta čitam...

Nogometaši Dinama i Hajduka u nedjelju, 26. veljače s početkom u 15 sati na Maksimiru igraju susret 23. kola HNL-a. Najveći derbi hrvatskog sporta najavio je trener 'modrih' Ante Čačić.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Modri' stožer najavio utakmicu protiv Hajduka

Trener Dinama prokomentirao je trenutačnu situaciju na prvenstvenoj ljestvici, ali istaknuo da su utakmice 'modrih' i 'bilih' uvijek posebne.

- Ispred nas je Hajduk, utakmica koja ima posebnu težinu, koja nosi poseban naboj. Utakmica u kojoj su bodovi dvostruki te je uvijek bila kvalificirana kao derbi. Čitam dosta priča da je Hajduk autsajder, ne slažem se, nisu autsajder. Mi smo na Maksimiru favorit protiv svih, ali oni nisu totalni autsajder. Situacija u momčadi je ovaj tjedan dobra, imamo iza sebe tri uspješne utakmice - Istra, Split, Varaždin. Neki igrači, Mišić, Špikić i Drmić imaju zdravstvene poteškoće, ali uspjeli su se oporaviti i tu su. Samo Petar Bočkaj još vuče ozljedu iz Splita. Interesira me da Dinamo bude svoj, da se nametnemo igrom, tražimo rezultat. Žao mi je ako nam vrijeme neće ići u prilog isključivo zbog vjernih navijača, ali tu se ništa ne može promijeniti - rekao je Ante Čačić pa zaključio taj dio:

- Svaki nas bod približava osvajanju titule, ali utakmica protiv Hajduka ima značaj dvostrukih bodova. I nakon te utakmice ima još puno utakmica i puno bodova u igri.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ivan Leko rekao je da bi Čačića ocijenio s 9.5, a sebe sa 'dvojkom'. Trener Dinama zahvalio mu se na lijepim riječima.

- Ivana Leku poznajem kao igrača, bio sam jedan od trenera u U21 selekciji. Kao treneri smo se jednom susretali, on je bio uz Tudora u utakmici Lokomotiva - PAOK. Radi se o mladom treneru s obzirom da je trener od 2014. Ima zapažene rezultate iza sebe, pred njim je velika trenerska karijera. Nadam se da mu ova izjava o meni neće naškoditi, jer je u potpunosti suprotna s nekim vašim kolegama da kreiraju javno mnijenje. Moram mu se zahvaliti, kao i svima u trenerskoj karijeri jer se ne sjećam da me neki čovjek iz struke 'oprao'. On je trener devet godina, iza sebe ima trofeje u Belgiji, rad u četiri zemlje. Hajduk je u prilici da s tim čovjekom napravi iskorak. Hoće li on biti prvi i za koliko vremena teško je reći, došao je na postavljenu momčad, nije ju selektirao, a ako Hajduk u otme bude ustrajao siguran sam da će dobiti što želi.

Iz Splita je stigla i vijest kako najbolji igrač splitske momčadi muku muči s virozom te kako postoji mogućnost da neće igrati na Maksimiru.

- Volio bih da Marko Livaja igra i uvjeren sam da će igrati. Izuzetno je važan za igru Hajduka i sigurno ja kao trener i moja momčad ne možemo zanemariti učinak koji on ima. Činit ćemo sve da ga limitiramo, ali derbi bez njega bi bio krnji.

Otkrio je trener Dinama i koji mu je najdraži derbi.

- Teško mi je izdvojiti bilo koji derbi, možda onaj prvi 2012. kad je debitirao i Halilović kad smo pobijedili, mislim da je bilo 3-1. Poveli su 1-0 pa smo ih preokrenuli.

Hajduk ima problema u zadnjoj liniji pa postoji mogućnost da na poziciji stopera zaigra trenutačno najveći 'bili' talent Luka Vušković (16).

- Oni imaju spoznaju o igraču, rade s njim svaki dan. Pred njim je svijetla karijera. Kraj njega će biti dva iskusna igrača, Ferro i Simić. Ako se Ivan odluči za njega, siguran sam da neće pogriješiti.

U najdražem Čačićevom derbiju debitirao je Alen Halilović (26) koji je trenutačno bez kluba, a bio je svojevremeno najveći hrvatski talent.

- Svi smo očekivali da napravi bolju karijeru sigurno. Njegov talenat je tada bio izuzetno naglašen, sigurno da se nešto dogodilo. Možda je prerano otišao van, na kraju se čestom izmjenom klubova karijera razvodnila, ali je još uvijek relativno mlad te ako se resetira može se vratiti na pravi put.

Plan igre ne otkriva se dan prije utakmice, ali neke stvari za Čačića su jasne.

- Kao i svaki put do sada težit ćemo da mi budemo ti koji ćemo dominirati i imati kontroliranu dominaciju, težiti doći do tri boda. Nadam se da ćemo u tome uspjeti. Bez obzira na trenutačno stanje forme u takvim derbijima su svi rezultati mogući. Moramo zaista učiniti sve da od prve do zadnje minute vladamo situacijom. Bit će tu i dobrih trenutaka Hajduka, ali moramo biti dovoljno skoncentrirani i agresivni. Oni su izuzetno dobri na tim prekidima, a preko Livaje uvijek mogu kreirati opasnu situaciju. Držim da u toj utakmici su sva tri znaka moguća, ali Dinamo interesira da naša prezentacija bude bolja nego što je bila prethodna.

Previranja u vrhu Dinama i dalje traju, a posljednja je vijest kako će Krešimir Antolić napustiti poziciju.

- Ovo nisu moji ratovi. Nisam član skupštine ni Izvršnog odbora i ne mogu ulaziti u detalje. U novinama svašta piše, pročitao sam da u svlačionici vlada sve samo ne idila, a svaki dan sam tamo i ne vidim poremećaj. Svašta sam čitao. Vidjet ćemo - zaključio je Čačić.

