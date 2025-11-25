UŽIVO Chelsea - Barcelona: Maresca iznenadio sastavom, Yamal kreće, a Olmo je na klupi

NAJAVA

Nogometni svijet večeras u 21 sat okreće oči prema Londonu gdje se u sklopu 5. kola ligaške faze Lige prvaka sastaju stari znanci, Chelsea i Barcelona. Riječ je o dvoboju momčadi koje su obilježile modernu povijest ovog natjecanja, a večerašnji susret na Stamford Bridgeu nosi golemi ulog za oba kluba koji se trenutno nalaze u sredini ljestvice.

Obje momčadi u ovaj susret ulaze sa sedam bodova iz prva četiri kola, pri čemu Katalonci drže 11., a "plavci" 12. mjesto. Pobjeda je imperativ jer samo prvih osam mjesta vodi izravno u osminu finala, dok pozicije od 9. do 24. mjesta donose rizično doigravanje.

Trener Chelseaja Enzo Maresca ima velikih problema s ozljedama. Najveći udarac za "plavce" svakako je izostanak njihovog najboljeg igrača Colea Palmera. Engleski reprezentativac obnovio je ozljedu prepone, a situaciju je pogoršala i bizarna nezgoda kod kuće gdje je slomio nožni prst.

- Cole nosi zaštitnu čizmu. Već je na terenu i dira loptu, osjećaj je dobar, ali ne znamo točno kad će se vratiti. Sigurno neće biti spreman za Barcelonu - rekao je Maresca na konferenciji za novinare.

S druge strane, Hansi Flick također ne može računati na puni sastav. Prvi golman Marc-André ter Stegen i dalje je van stroja zbog problema s leđima, dok su vezni red osakatile ozljede Gavija i Pedrija. Ipak, dobra vijest za Barcu je povratak Marcusa Rashforda, koji je na posudbi iz Manchester Uniteda. Englez je propustio ligašku pobjedu protiv Athletica zbog bolesti, ali se vratio treninzima.

Rivalstvo između ova dva kluba jedno je od najintenzivnijih u 21. stoljeću. Odigrali su ukupno 17 međusobnih utakmica, a omjer je gotovo izjednačen. Barcelona ima šest pobjeda, Chelsea pet, dok je šest susreta završilo bez pobjednika. Navijači "plavaca" još uvijek pamte polufinale iz 2012. kada su s igračem manje izbacili favoriziranu Barcelonu i kasnije osvojili naslov, dok "katalonci" pamte Iniestin gol u zadnjim sekundama 2009. godine.