UŽIVO Como - Man. United: Evo sastava! Baturina u prvih 11, Talijani u lovu na veliki skalp

NAJAVA COMO - MAN. UNITED

Totalno suprotna atmosfera je u momčadima Coma i Manchester Uniteda. Como je poletan i odlično gura u Seriji A i Ligi prvaka. Nakon pobjede protiv RB Leipziga od 4-1, stigao je poraz od Feyenoorda od 3-2. Ipak, pobjeda protiv Fiorentine od 3-1 dodatno je popravila raspoloženje u momčadi Cesca Fabregasa. Como je trenutano na 5. mjestu Serie A s 14 bodova iz sedam kola.

Ipak, protiv Manchester Uniteda bit će oslabljen. Assane Diao je izvan momčadi zbog ozljede zadnje lože, Trevoh Chalobah ozlijedio se protiv Fiorentine, Moise Kean, a Jesus Rodriguez se ozlijedio na treningu. No, bez obzira na to Baturina, Paz i društvo puni samopouzdanja dočekuju 'crvene vragove'.

S druge strane momčad Michaela Carricka nije pobijedila šest utakmica zaredom u svim natjecanjima. United je na 13. mjestu u Premier ligi i ima samo sedam bodova nakon prvih sedam kola. U zadnjem kolu protiv Leedsa odigrali su 1-1. Također i Carrick ima problema u momčadi. Zbog ozljede kuka upitan je Marcus Rashford, a izvan stroja su Ayden Heaven zbog bolesti i Benjamin Šeško zbog ozljede. No, United nikad ne treba otpisati.

Utakmicu možete pratiti TV kanalu Arena Sport 3.