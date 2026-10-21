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UŽIVO Como - Man. United: Evo sastava! Baturina u prvih 11, Talijani u lovu na veliki skalp

Piše Ivan Tomašković,
UŽIVO Como - Man. United: Evo sastava! Baturina u prvih 11, Talijani u lovu na veliki skalp
Foto: Piroschka Van De Wouw
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COMO - MANCHESTER UNITED, LILLE - GALATASARAY Hrvatski reprezentativac s Comom dočekuje Manchester United koji šest utakmica zaredom ne zna pobjedu. Utakmicu možete gledati na Areni sport 3.

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Liga prvaka, 3. kolo 18:45 , Como
Como
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Manchester United
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LILLE - GALATASARAY
STIGLI SU SASTAVI

Evo kako će na teren Como i Manchester United. Baturina u prvih 11.

Como (4-2-3-1): Butez - Couto, Ramon, Kempf, Valle - Perrone, Da Cunha - Milla, Paz, Baturina - Douvikas

Manchester United (4-2-3-1): Lammens - Dalot, Maguire, de Light, Mazraoui - Mount, Santos - Tielemans, Fernandes, Mbeumo - Cunha

NAJAVA LILLE - GALATA

Lille dočekuje turski Galatasaray. Dvoboj je to momčadi koje nakon dva kola nemaju ni jedan bod. Lille je poražen od Betisa 3-2 i u gostima kod Arsenala 3-0.  Galatasaray je prvo kolo poražen od Sportinga 3-1, pa zatim od Barcelone kod kuće s 4-1. 

Lille je za vikend u prvenstvu podbacio kod kuće protiv Bresta, očekivao je sva tri boda, a na kraju se morao zadovoljiti remijem 1-1 golom veterana Oliviera Girouda iz kaznenog udarca sredinom drugog dijela. Galatasaray je bio uspješniji, oporavio se od poraza od Barce i slavio u prvenstvu protiv Genclerbirligija s 1-0. Utakmicu možete pratiti na Areni Sport 4

NAJAVA COMO - MAN. UNITED

Totalno suprotna atmosfera je u momčadima Coma i Manchester Uniteda. Como je poletan i odlično gura u Seriji A i Ligi prvaka. Nakon pobjede protiv RB Leipziga od 4-1, stigao je poraz od Feyenoorda od 3-2.  Ipak, pobjeda protiv Fiorentine od 3-1 dodatno je popravila raspoloženje u momčadi Cesca Fabregasa. Como je trenutano na 5. mjestu Serie A s 14 bodova iz sedam kola.

Ipak, protiv Manchester Uniteda bit će oslabljen. Assane Diao je izvan momčadi zbog ozljede zadnje lože, Trevoh Chalobah ozlijedio se protiv Fiorentine, Moise Kean, a Jesus Rodriguez se ozlijedio na treningu. No, bez obzira na to Baturina, Paz i društvo puni samopouzdanja dočekuju 'crvene vragove'. 

S druge strane momčad Michaela Carricka nije pobijedila šest utakmica zaredom u svim natjecanjima. United je na 13. mjestu u Premier ligi i ima samo sedam bodova nakon prvih sedam kola. U zadnjem kolu protiv Leedsa odigrali su 1-1. Također i Carrick ima problema u momčadi. Zbog ozljede kuka upitan je Marcus Rashford, a izvan stroja su Ayden Heaven zbog bolesti i Benjamin Šeško zbog ozljede. No, United nikad ne treba otpisati. 

Utakmicu možete pratiti  TV kanalu Arena Sport 3.

Komentari 1

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