UŽIVO Delija - Cortes Acosta: Velika noć za Hrvata u UFC-u

KAD I GDJE GLEDATI?

Borba koja bi mogla definirati daljnji tijek karijere Ante Delije održat će se u UFC APEX centru u Las Vegasu, dvorani bez velike publike, što jamči intimnu i napetu atmosferu. Glavni dio priredbe počinje u ponoć po hrvatskom vremenu. Delijin ulazak u kavez očekuje se oko 2 sata ujutro. Meč možete pratiti uživo na kanalu Arena Fight te putem streaming servisa UFC Fight Pass.

Pobjeda protiv šestog izazivača svijeta bila bi podvig koji bi Deliju, devetog na ljestvici, gurnuo u Top 5 i u razgovore o napadu na titulu. Ovo nije samo još jedna borba; ovo je prilika da se potvrdi pripadnost svjetskom vrhu i da se Las Vegasu, kao i Parizu, pokaže zašto nadimak "Walking Trouble" nije samo marketinški trik. Hrvatska će noćas biti budna, nadajući se reprizi scenarija koji je oduševio borilački svijet.