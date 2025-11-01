Ante Delija u Las Vegasu protiv "Salsa Boya" Cortes-Acoste traži put do vrha! Pobjeda lansira u Top 5, poraz vraća unatrag. Hoće li "Hodajuća nevolja" srušiti dominikanskog diva
UŽIVO Delija - Cortes Acosta: Velika noć za Hrvata u UFC-u
Borba koja bi mogla definirati daljnji tijek karijere Ante Delije održat će se u UFC APEX centru u Las Vegasu, dvorani bez velike publike, što jamči intimnu i napetu atmosferu. Glavni dio priredbe počinje u ponoć po hrvatskom vremenu. Delijin ulazak u kavez očekuje se oko 2 sata ujutro. Meč možete pratiti uživo na kanalu Arena Fight te putem streaming servisa UFC Fight Pass.
Pobjeda protiv šestog izazivača svijeta bila bi podvig koji bi Deliju, devetog na ljestvici, gurnuo u Top 5 i u razgovore o napadu na titulu. Ovo nije samo još jedna borba; ovo je prilika da se potvrdi pripadnost svjetskom vrhu i da se Las Vegasu, kao i Parizu, pokaže zašto nadimak "Walking Trouble" nije samo marketinški trik. Hrvatska će noćas biti budna, nadajući se reprizi scenarija koji je oduševio borilački svijet.
Steve Garcia - David Onama (perolaka)
Waldo Cortes Acosta - Ante Delija (teška)
Jeremiah Wells - Whemba Gorimbo (velter)
Isaac Dulgarian - Yadier Del Valle (perolaka)
Charles Radtke - Daniel Frunza (velter)
Allan Nascimento - Cody Durden (catchweight)
Kladionice također vide Deliju kao blagog favorita. Koeficijent na pobjedu hrvatskog borca kreće se oko 1,75, dok je na pobjedu Dominikanca oko 2,10. To sugerira da se očekuje neizvjestan meč, ali s prednošću na strani tehnički potkovanijeg i taktički zrelijeg borca.
Analitičari se slažu, Ante Delija ima jasan put do pobjede, ali on zahtijeva disciplinu i savršenu egzekuciju. Dok Cortes-Acosta baca veliki broj udaraca (5,6 značajnih udaraca po minuti), njegova preciznost je tek 48 posto. Delija, kao tehnički čišći udarač, mora iskoristiti te otvorene mete. Njegov plan bit će razbiti statični ritam Dominikanca, kretati se pod kutovima i preciznim direktima i aperkatima probijati središnju liniju protivnika.
Ključan faktor bit će kondicija. S gotovo 120 kilograma, Cortes-Acostin "rezervoar" brže se prazni. Kada osjeti pritisak ili primi nekoliko čistih udaraca, instinktivno traži klinč uz ogradu kako bi "uhvatio zrak". Delija, koji je u PFL-u pokazao da može držati visok tempo kroz pet rundi, tu mora biti neumoljiv. Njegova prednost u izdržljivosti trebala bi doći do izražaja u kasnijim rundama.
- Kad je meni svaki trening s Tomom Aspinallom, tom 'životinjom' od čovjeka, bio teži od borbe protiv Tybure - izjavio je Delija potvrdivši da ulazi u meč spremniji no ikad. Ta iskustva protiv najboljeg na svijetu dala su mu alate da neutralizira borce poput Acoste.
Ovaj meč s pravom se najavljuje kao sudar dviju borilačkih filozofija. S jedne strane je Ante Delija, tehnički superiorniji borac s visokim borilačkim IQ-om, odličnim osjećajem za distancu i razornim, ali proračunatim kombinacijama. S druge strane stoji Waldo "Salsa Boy" Cortes-Acosta, fizički impozantan div od 193 centimetra i gotovo 120 kilograma mišića, čiji se stil temelji na volumenu udaraca i nametanju monotonog, iscrpljujućeg ritma.
Službeno vaganje potvrdilo je fizičku prednost Dominikanca, koji je bio čak 11,5 kilograma teži od Delije (119 kg naspram 107,5 kg). Ipak, hrvatski borac u toj razlici vidi svoju prednost. "Vjerujem da sam puno brži na nogama i da je moja izdržljivost puno bolja od njegove. Moram biti vrlo oprezan zbog njegove snažne nokauterske moći. Ne bih mu se smio previše približavati", izjavio je Delija, svjestan da ključ leži u brzini i kondiciji.
Cortes-Acosta borac je koji nikada u karijeri nije nokautiran, što svjedoči o njegovoj čvrstini. No, poraz od Sergeja Pavloviča razotkrio je njegove limite. Njegov stil ovisi o osnovnim bokserskim kombinacijama i sporom tempu, a obrana mu je porozna – prima više udaraca nego što bi borac njegovog ranga smio. Upravo tu leži Delijina prilika.