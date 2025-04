UŽIVO Dinamo - Rijeka: Derbi odluke na Maksimiru! Posrtaj bi mogao odlučiti sve, stižu sastavi

NAJAVA

Nogometaši Dinama i Rijeke odmjerit će snage u 32. kolu HNL-a s početkom od 18.45. "Modrima" je pobjeda imperativ, s obzirom na to da vodeća Rijeka ima četiri boda više pet kola prije kraja, isto kao i drugoplasirani Hajduk. Trener Sandro Perković svjestan je situacije.

- Ušli smo u završnicu prvenstva, preostalo je još pet utakmica do kraja... S obzirom na to kakva nam je sezona, dobro je što smo smo još u igri za naslov prvaka. Probat ćemo to maksimalno iskoristiti. Pred nama je derbi protiv Rijeke, koja ima ima kvalitetnu momčad. Ali zanimaju nas tri boda, na taj način ćemo se postaviti i vjerujem da ćemo i uspjeti - rekao je u najavi utakmice.

S druge strane, Riječani su u negativnom nizu od dva poraza (od Istre i Osijeka po 2-0), a treći bi ozbiljno ugrozio šanse za naslov prvaka. Radomir Đalović najavio je derbi.

- Još jedna teška utakmica, a možda i najveći derbi drugog dijela sezone jer idemo konkurentu u borbi za naslov koji svi tako jako želimo. Protivnik je to o kojem znamo sve, koji ove godine ne igra baš dobro, ali ima veliku kvalitetu.

Utakmicu sudi Patrik Kolarić, a prijenos je na MAX Sportu 1.