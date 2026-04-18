UŽIVO Dinamo - Rijeka: Stigli su sastavi! 'Modri' na krilima Belje idu korak bliže ka novoj tituli

Derbi susret 30. kola HNL-a od 16 sati odigrat će Dinamo i Rijeka. Susret na Maksimiru sudit će Patrik Pavlešić. Dinamo je uvjerljivo prvi na tablici i ima utakmicu manje te devet bodova više od Hajduka. Rijeka je četvrta s 41 bodom i ima tri manje od trećeg Varaždina.

Dinamo i Rijeka ove sezone su igrali tri puta; dva puta su 'modri' slavili (2-0 i 2-1) i jednom remizirali (0-0).