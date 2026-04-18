Dinamo od 16 sati dočekuje branitelja naslova Rijeku u sklopu 30. kola HNL-a. Plavi traže devetu pobjedu za redom, dok se Rijeka želi vratiti unutar top tri i preskočiti Varaždin. Prijenos na MAXSport 1 programu
DERBI NA MAKSIMIRU
UŽIVO Dinamo - Rijeka: Stigli su sastavi! 'Modri' na krilima Belje idu korak bliže ka novoj tituli
POČETNI SASTAVI
Dinamo (4-3-3): Livaković - Galešić, Dominguez, Mckenna, Goda - Stojković, Mišić (C), Zajc - Bakrar, Beljo, Vidović.
Rijeka (3-4-2-1): Zlomislić (C) - Majstorović, Husić, Radeljić - Oreč, Ndockyt, Dantas, Lasickas - Gojak, Legbo - Adu-Adjei.
NAJAVA
Derbi susret 30. kola HNL-a od 16 sati odigrat će Dinamo i Rijeka. Susret na Maksimiru sudit će Patrik Pavlešić. Dinamo je uvjerljivo prvi na tablici i ima utakmicu manje te devet bodova više od Hajduka. Rijeka je četvrta s 41 bodom i ima tri manje od trećeg Varaždina.
Dinamo i Rijeka ove sezone su igrali tri puta; dva puta su 'modri' slavili (2-0 i 2-1) i jednom remizirali (0-0).
Preporučeni članci
