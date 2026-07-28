UŽIVO Dinamo - Thun: Prvak po jesen u Europi. Uskoro sastavi

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Prije tjedan dana Dinamo i Thun su u Švicarskoj odigrali 1-1. Nije to bila najbolje predstava "modrih" koji jesu imali više prilika, ali ih nisu iskoristili. Na Maksimiru utakmica kreće u 20 sati uz prijenos na RTL-u. Utakmicu sudi bugarski sudac Radoslav Gidzenhov. Pobjednik ovog dvomeča će u 3. pretkolu igrati protiv boljeg iz susreta Žalgiris Kauno - Klaksvik (0-0 u prvom susretu).

Thun je u Švicarskoj poveo u 20. minuti nakon što su Ivan Filipović i obrana Dinama loše reagirali na jedan centaršut. Ubaccio se između njih Brighton Lebau i glavom pogodio za 1-0. Dinamo je stvarao prilike, napromašivao se, ali i radio nepotrebne greške. Kada se činilo da će domaćin šokantno doći do pobjede, ukazao se Miha Zajc u 86. minuti i s ruba kaznenog prostora pogodio za 1-1.

Mario Kovačević vjerojatno neće mijenjati sastav, a i dalje je bez Luke Stojkovića koji odrađuje suspenziju. Monsef Bakrar i službeno je prešao u egipatski Al Ahly, tako da bi istih 11 trabalo napasti prolaz u Ligi prvaka.

- Mislim da smo se dobro pripremili i za prvu utakmicu, znali smo njihov način nogometa. Nismo dobro neke stvari kontrolirali pa su zabili gol i stvorili prilike. Bili smo bolji u većem dijelu utakmice, nedostajao je samo taj gol. U najavi se pričalo kako je Thun u raspadu, kako su najbolji igrači otišli, ali njima se treba diviti. Osvojili su drugu ligu pa prošle sezone i prvu ligu. Znali smo da su dobri, imaju pobjednički mentalitet i novu momčad. Mi smo svjesni da moramo biti bolji nego u prvoj utakmici da prođemo dalje - rekao je Kovačević prije utakmice na Maksimiru.

Thun je za vikend odigrao prvo kolo prvenstva i slavio u gostima protiv Luzerna 3-1. Trener Gian-Luca Privitelli je pritom promijenio devetoricu igrača iz početne postave i odmorio glavne adute za utakmicu s Dinamom, čime je pokazao koliko njegovu klubu znači nastavak natjecanja u Ligi prvaka.

- Dinamo favorit? Nogomet se dugo igra, unaprijed se ne zna ništa, bilo je puno iznenađenja. Može netko biti favorit na papiru, kao Dinamo sad. ali mi smo pokazali da imamo širinu i znamo kako trebamo igrati, vjerujemo da možemo proći dalje. Zato smo došli ovdje. Ne pobjeđuje uvijek bolji, nego onaj tko je bolji na terenu u tih 90 minuta - rekao je trener švicarske momčadi.