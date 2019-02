Šok za Dinamo! Primili gol u zadnjoj sekundi, slijede penali

PRIPREMALI SE U BELEKU

Dinamovi klinci još uvijek ne znaju za poraz u Europi, a do sada su izbacili rumunjsku Viitorul Constantu (1-0, 2-0) i Astanu (1-1, 3-1). Glavne nade Igora Jovićevića će biti talentirani klinci (Horkaš, Franjić, Šutalo, Gjira, Marin, Čuže, Baturina) koji su zimske pripreme proveli sa seniorima u turskom Beleku.

- To je veliki iskorak za njih, ali i razvojni plan našeg kluba. Svaki podražaj sa starijima vas čini jačima i boljima, a to su sve još dečki koji mogu igrati za juniore. A oni recimo već godinu dana igraju Drugu HNL. Te pripreme su im bile nagrada za dosadašnji trud, za njih to veliki plus - rekao je Jovičević.