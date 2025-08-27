Obavijesti

Sport

Komentari 2
UZVRATNE UTAKMICE

UŽIVO Doigravanje Lige prvaka: Livaković čudesno spasio Fener, a onda je i VAR sačuvao Turke

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
UŽIVO Doigravanje Lige prvaka: Livaković čudesno spasio Fener, a onda je i VAR sačuvao Turke
Foto: UMIT BEKTAS/REUTERS

Benfica dočekuje Fenerbahče na Luzu, u Belgiji igraju Club Brugge i Rangersi, dok će u Danskoj Kopenhagen dočekati švicarski Basel. U prvoj utakmici dana Qarabag je osigurao Ligu prvaka

U prvoj utakmici dana u doigravanju za Ligu prvaka Qarabag je izgubio od Ferencvaroša kod kuće 3-2, ali je prošao u ligašku fazu Lige prvaka jer je u gostima slavio 3-1. Od 21 sat igraju Benfica i Fenerbahče, Club Brugge i Rangersi te Kopenhagen protiv Basela. Dominik Livaković počinje na golu Fenera, Dominik Kotarski je na golu Kopenhagena, a Franjo Ivanović čeka priliku s klupe. 

Benfica - Fenerbahče 1-0 (0-0)

Lineups provided by Sofascore

Nevjerojatna obrana Livakovića već u četvrtoj minuti utakmice. Probila je Benfica lijevu stranu, lopta je došla do natrčalog Barreira koji je ostao sam ispred Livakovića. Ipak, hrvatski golman je fantastično izletio i tijelom sačuvao mrežu gostiju.

Nakon kornera Benfica je zabila gol. Dahl je ubacio iz kornera, Silva prenio glavom, a Pavlidis zakucao za 1-0. Ipak, nakon jako duge propvjere sudac Slavko Vinčić poništio je gol jer je Barreiro bio u zaleđu, a bio je jako blizu lopte te ju je možda i dirao te je sudac nakon gledanja VAR-a poništio gol.

Kopenhagen - Basel 0-0 (1-1)

Lineups provided by Sofascore

Počela je utakmica.

Club Brugge - Rangers 1-0 (1-4)

Lineups provided by Sofascore

Nakon sjajne predstave Bruggea u Škotskoj, tako je otvorio i uzvratnu utakmicu. U petoj minuti je pukla obrana Rangersa, Seys je ubacio s desne strane, a Tresoldi zabio za ukupnih 5-1 i vjerojatno kraj priče u ovom dvomeču. Ne staju problemi za Rangerse. U osmoj minuti ostali su s igračem manje, Aarons je zaradio crveni karton.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO HNL transferi: Bivši igrač Chelseaja vratio se u drugu ligu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Bivši igrač Chelseaja vratio se u drugu ligu

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
UŽIVO Strani transferi: Vušković ide u HSV, poznato i kada stiže u Hamburg. Krilo blizu 'Plavaca'
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Vušković ide u HSV, poznato i kada stiže u Hamburg. Krilo blizu 'Plavaca'

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025