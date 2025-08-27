Benfica dočekuje Fenerbahče na Luzu, u Belgiji igraju Club Brugge i Rangersi, dok će u Danskoj Kopenhagen dočekati švicarski Basel. U prvoj utakmici dana Qarabag je osigurao Ligu prvaka
UŽIVO Doigravanje Lige prvaka: Livaković čudesno spasio Fener, a onda je i VAR sačuvao Turke
U prvoj utakmici dana u doigravanju za Ligu prvaka Qarabag je izgubio od Ferencvaroša kod kuće 3-2, ali je prošao u ligašku fazu Lige prvaka jer je u gostima slavio 3-1. Od 21 sat igraju Benfica i Fenerbahče, Club Brugge i Rangersi te Kopenhagen protiv Basela. Dominik Livaković počinje na golu Fenera, Dominik Kotarski je na golu Kopenhagena, a Franjo Ivanović čeka priliku s klupe.
Benfica - Fenerbahče 1-0 (0-0)
Nevjerojatna obrana Livakovića već u četvrtoj minuti utakmice. Probila je Benfica lijevu stranu, lopta je došla do natrčalog Barreira koji je ostao sam ispred Livakovića. Ipak, hrvatski golman je fantastično izletio i tijelom sačuvao mrežu gostiju.
Nakon kornera Benfica je zabila gol. Dahl je ubacio iz kornera, Silva prenio glavom, a Pavlidis zakucao za 1-0. Ipak, nakon jako duge propvjere sudac Slavko Vinčić poništio je gol jer je Barreiro bio u zaleđu, a bio je jako blizu lopte te ju je možda i dirao te je sudac nakon gledanja VAR-a poništio gol.
Kopenhagen - Basel 0-0 (1-1)
Počela je utakmica.
Club Brugge - Rangers 1-0 (1-4)
Nakon sjajne predstave Bruggea u Škotskoj, tako je otvorio i uzvratnu utakmicu. U petoj minuti je pukla obrana Rangersa, Seys je ubacio s desne strane, a Tresoldi zabio za ukupnih 5-1 i vjerojatno kraj priče u ovom dvomeču. Ne staju problemi za Rangerse. U osmoj minuti ostali su s igračem manje, Aarons je zaradio crveni karton.
