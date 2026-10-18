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UŽIVO Donosimo prve reakcije glavnih aktera nakon petarde Dinama u Koprivnici...

Piše Ivan Tomašković,
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UŽIVO Donosimo prve reakcije glavnih aktera nakon petarde Dinama u Koprivnici...
SuperSport HNL, 10. kolo, NK Slaven Belupo - GNK Dinamo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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SLAVEN - DINAMO 1-5 'Modri' su bez većih problema pobijedili 'farmaceute' u Koprivnici

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Nogometaši Slaven Belupa i Dinama odigrali su zadnji susret 10. kola HNL-a. Gosti nisu dopustili iznenađenje u Koprivnici. Pobijedili su s 5-1. 

Donosimo vam prve reakcija trenera i igrača nakon utakmice...

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