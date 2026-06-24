UŽIVO DR Kongo - Kolumbija: Zadnji susret drugog kola SP-a! Evo kako će momčadi na teren

NAJAVA UTAKMICE

Nakon uvjerljivog otvaranja Svjetskog prvenstva, reprezentacija Kolumbije ima priliku pobjedom protiv Demokratske Republike Kongo osigurati svoje mjesto u nokaut fazi natjecanja. Utakmica drugog kola skupine K na stadionu Akron u Guadalajari donosi sraz dviju momčadi koje su u prvom kolu ostavile odličan dojam, premda na potpuno različite načine. Dok su "cafeterosi" opravdali ulogu favorita protiv Uzbekistana, DR Kongo je priredio jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg dijela turnira.

Reprezentacija DR Konga vratila se na svjetsku scenu nakon 52 godine i odmah pokazala da nije došla samo sudjelovati. U dvoboju protiv moćnog Portugala, afrička momčad je demonstrirala izvanrednu taktičku disciplinu i mentalnu snagu. Iako su rano primili gol, izabranici Sébastiena Desabrea nisu se raspali.

Naprotiv, organizirano su se branili u formaciji 5-3-2 i uspješno neutralizirali napade predvođene Cristianom Ronaldom. Njihov trud nagrađen je krajem prvog poluvremena, kada je Yoane Wissa postigao povijesni gol za 1-1 i donio svojoj zemlji prvi bod na svjetskim prvenstvima.

Ta utakmica pokazala je da se DR Kongo oslanja na čvrstu obranu, fizičku superiornost i brze kontranapade, što će predstavljati ozbiljan test za kolumbijsku obranu.

S druge strane, Kolumbija je turnir otvorila pobjedom 3-1 protiv debitanta Uzbekistana. Momčad izbornika Néstora Lorenza pokazala je svu raskoš svog napadačkog talenta, no pobjeda nije izborena bez poteškoća. Uzbekistan je u jednom trenutku uspio izjednačiti, što je upozorenje za Kolumbijce da moraju zadržati koncentraciju tijekom cijele utakmice.

Ipak, individualna kvaliteta je presudila. Glavna zvijezda momčadi, Luis Díaz, nastavio je sjajnu klupsku formu i upisao se u strijelce, a uz njega su mrežu tresli Daniel Muñoz i Jáminton Campaz. Kolumbija igra ofenzivno, s naglaskom na brzu tranziciju i kreativnost u veznom redu, gdje konce igre i dalje vuče iskusni James Rodríguez.

(*uz korištenje AI-ja)