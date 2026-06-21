Ekvador, koji je u prvom kolu poražen od Obale Bjelokosti, veliki jw favorit protiv debitanta Curacaa u skupini E. Iako je Curaçao u prvoj utakmici izgubio od Njemačke 7-1, otočna nacija je čak 38 minuta držala korak s četverostrukim svjetskim prvakom
UŽIVO Ekvador - Curacao: Južnoamerikanci traže pobjedu za prolazak dalje. Stigli sastavi
Stigle su početne postave za utakmicu.
Ekvador: Galindez; Pacho, Hincapie, Franco - Alcivar, Vite, Caicedo, Yeboah, Estupinan - Plata, Valencia
Curacao: Room; Fonville, Floranus, Obispo, Gaari, Bernet - J. Bacuna, L. Bacuna, Commencia, Chong - Locadia
Ekvador je na Svjetsko prvenstvo stigao s nizom od 19 utakmica bez poraza i 13 sačuvanih mreža, no Amad Diallo zaustavio je taj niz golom u posljednjim minutama protiv Obale Bjelokosti. Sada moraju pobijediti kako bi smanjili zaostatak u skupini gdje su i Njemačka i Obala Bjelokosti pobijedile u prvom kolu.
Curacao je unatoč porazu 7-1 od Njemačke pokazao da može iznenaditi, obje momčadi bile su izjednačene na poluvremenu prije nego što su Nijemci ubrzali u nastavku. Izazov za izbornika Dicka Advocaata sada je natjerati igrače da održe tu razinu kroz svih 90 minuta, no nedostatak iskustva na ovoj razini mogao bi biti presudan protiv Ekvadora.