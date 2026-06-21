UŽIVO Ekvador - Curacao: Južnoamerikanci traže pobjedu za prolazak dalje. Stigli sastavi

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Ekvador je na Svjetsko prvenstvo stigao s nizom od 19 utakmica bez poraza i 13 sačuvanih mreža, no Amad Diallo zaustavio je taj niz golom u posljednjim minutama protiv Obale Bjelokosti. Sada moraju pobijediti kako bi smanjili zaostatak u skupini gdje su i Njemačka i Obala Bjelokosti pobijedile u prvom kolu.

Curacao je unatoč porazu 7-1 od Njemačke pokazao da može iznenaditi, obje momčadi bile su izjednačene na poluvremenu prije nego što su Nijemci ubrzali u nastavku. Izazov za izbornika Dicka Advocaata sada je natjerati igrače da održe tu razinu kroz svih 90 minuta, no nedostatak iskustva na ovoj razini mogao bi biti presudan protiv Ekvadora.