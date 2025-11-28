Skijaška karavana preselila je u američki Cooper Mountain, a danas je na rasporedu muški veleslalom. Prva vožnja kreće u 18 sati, prijenos je na platformi HRT-i, a na televiziji nema prijenosa, već će kasnije biti emitirana snimka
PRATITE PRIJENOS
UŽIVO Slab nastup Zubčića, na desetom je mjestu s velikim zaostatkom. Vodi Brennsteiner
Live
Sortiranje događaja
FEURSTEIN DEVETI
Austrijanac Patrick Feurstein ušao je u cilj kao deveti sa sekundom i četiri stotinke zaostatka za vodećim.
SLAB NASTUP TALIJANA
Luca De Aliprandini ušao je u cilj kao 12. sa zaostatkom od 2 sekunde i 20 stotinki zaostatka.
MCGRATH POSLJEDNJI
Velika pogreška koštala je Norvežnina McGratha boljeg rezultata. Ušao je cilj s 3 sekunde i 78 stotinki zaostatka za vodećim, vjerojatno neće biti dovoljno za drugu vožnju.
HAASER ŠESTI
Dobar nastup Raphaela Haasera. Ušao je u cilj kao šesti s 83 stotinke zaostatka za vodećim Brennsteinerom.
FAVROT OSMI
Francuz Thibaut Favrot ušao je u cilj kao osmi, što znači da je Zubčić trenutno deveti.
Preporučeni članci
${content}