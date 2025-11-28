Saalbach: Svjetsko skijaško prvenstvo - veleslalom muski | Foto: Igor Soban/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Skijaška karavana preselila je u američki Cooper Mountain, a danas je na rasporedu muški veleslalom. Prva vožnja kreće u 18 sati, prijenos je na platformi HRT-i, a na televiziji nema prijenosa, već će kasnije biti emitirana snimka