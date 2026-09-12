UŽIVO Novi FNC spektakl u zagrebačkoj Areni: Najveća priredba u povijesti organizacije

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Ove subote u Areni Zagreb održat će se najveći FNC-ov event dosad. Ulaznice su odavno rasprodane, a gledatelji su se nadali da će moći uživati u dvije borbe za pojas, velikom meču povratnika iz UFC-a Ivana Erslana (34 godine, 15-6-1) i Mirana Fabjana (41, 7-5), dok će jedini meč koji neće biti po MMA pravilima odraditi hrvatski olimpijac i jedan od najboljih amaterskih boksača u domaćoj povijesti Hrvoje Sep (40, 13-2-1). On će se u extreme boxingu boriti protiv Ante Bilića (42, 34-6).

Glavna borba večeri bit će ona u teškoj kategoriji između Hatefa Moeila (39, 17-4) i Darka Stošića (34, 23-8), a ulog je najveći mogući - pojas. Srpskog borca čeka iznimno težak zadatak jer je Nijemac iranskog podrijetla neporažen više od osam godina. Druga borba za pojas trebala je biti ona između Đanija Barbira (29, 8-1-1) i Poljaka Piotra Strusa (38, 17-10-3). Borbu su ugovorili u srednjoj kategoriji, do 84 kilograma, no hrvatski borac na vaganju se pojavio s kilogramom viška pa mu je FNC oduzeo pojas.

Card je prepun domaćih boraca pa će zagrebačka publika u akciji moći gledati velike talente poput Marka Ančića (23, 5-0), Fran Luke Đurića (22, 7-2) i Tiriela Luke Abramovića (24, 4-0). U kavez se nakon poraza u obrani naslova vraća i Francisco Barrio (37, 15-5), koji će se, nakon što mu je otpao Rony Jason, boriti protiv drugog Brazilca Fabiana Silve (38, 33-18-1). Na rasporedu je deset borbi, a događaj počinje u 19 sati. Prijenos je na platformi Voyo.