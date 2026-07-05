UŽIVO Formula 1 VN Britanije: Antonelli šokirao konkurenciju i s pole positiona kreće u utrku

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Mladi Kimi Antonelli nastavio je sa sjajnom subotom na Silverstoneu i osigurao pole position za Veliku nagradu Velike Britanije. Vozač Mercedesa, koji je ranije tijekom dana slavio i u sprint utrci, nadmašio je Ferrarijev dvojac Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona, dok će njegov momčadski kolega George Russell startati s četvrte pozicije.

Kvalifikacije na kultnoj britanskoj stazi donijele su pregršt uzbuđenja. Antonelli je svojim posljednjim brzim krugom, s vremenom 1:28.111, za 0,175 sekundi nadmašio Charlesa Leclerca, koji je pokazao značajan napredak nakon nekoliko teških utrka. Monegašanin je uspio prekinuti Hamiltonov niz i kvalificirati se ispred momčadskog kolege, deveterostrukog pobjednika Silverstonea koji će u nedjelju loviti rekordnu desetu pobjedu s trećeg mjesta. Posebno dramatičan trenutak dogodio se u prvom dijelu kvalifikacija (Q1) kada je George Russell izgubio kontrolu nad bolidom i izletio sa staze, no uspio se vratiti do boksa i na kraju osigurati odlično četvrto mjesto.

Iza vodeće četvorke, najveće iznenađenje priredio je Red Bullov vozač Isack Hadjar koji je osvojio peto mjesto, nadmašivši pritom momčadskog kolegu Maxa Verstappena tek drugi put ove sezone kada su obojica završili kvalifikacije. Nizozemac će startati sa sedme pozicije, a između Red Bullovih bolida ugurao se Lando Norris u McLarenu. Momčad iz Wokinga proživljava težak vikend, što su potvrdili i vozači.

​- Ovo je prilično loše s naše strane. Moramo razumjeti bolid i brzo donijeti poboljšanja - priznao je Norris.

Njegov kolega Oscar Piastri, koji starta osmi, dodao je kako se cijeli vikend bori s nedostatkom prianjanja stražnjeg dijela bolida. S druge strane, momčad Racing Bullsa može biti zadovoljna jer su se oba njihova vozača, Arvid Lindblad i Liam Lawson, plasirala među prvih deset.

Utrka počinje u 16 sati, a izravan prijenos je na RTL-u.