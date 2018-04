UŽIVO Gavranović ipak igra, u prvih 11 protiv Osijeka i Ćorić!

PLAVA BOLNICA

Mario Gavranović propustit će Osijek zbog istegnuća mišića. Nije to tako ozbiljna ozljeda, ali u Dinamu ne žele riskirati i Mario sigurno neće igrati danas. Pitanje je hoće li biti spreman za srijedu i gostovanje na Poljudu... Problema je imao i Izet Hajrović, mučila ga je crijevna viroza, ali on bi trebao biti spreman za Osijek. No gotovo sigurno neće igrati Dani Olmo, jedan od najboljih Dinamovih igrača u posljednje vrijeme. Brzonogi Španjolac pravo je osvježenje na lijevom krilu i zbog njega na pitanje sjete li se kad Juniora Fernandesa u Dinamu odgovaraju: 'Koga?'. Podsjećamo, još od ranije su izvan plavog stroja Nikola Moro i Marko Lešković, oni neće više igrati ove sezone.