UŽIVO Gorica - Osijek: 10 godina 'bijelo-plavi' nisu tako otvarali. Ovo su početni sastavi za susret

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Nova sezona HNL-a u subotu od 21 sat (prijenos na MAXSportu 1) donosi ogled Gorice i Osijeka na Gradskom stadionu. Dok Velikogoričani u novu natjecateljsku godinu ulaze s istim trenerom, ali i izazovom vraćanja publike na tribine, gosti iz Slavonije stižu s novim strategom Federicom Bessoneom i pod teretom dviju rezultatski mučnih sezona.

Za Osijek je ovo početak nove ere. Nakon godina velikih najava i još većih razočaranja, klub je napravio organizacijski i financijski reset, a na klupu je sjeo Argentinac Federico Bessone. Njegov je zadatak prije svega promijeniti gubitnički mentalitet koji se uvukao u svlačionicu.

​- Želim vidjeti dva Osijeka u jednom. S jedne strane, momčad koja s loptom u nogama pokazuje kvalitetu i osobnost. S druge strane, želim momčad koja se zna ponašati bez lopte, što nam je nedostajalo prošlih sezona - poručio je Bessone uoči debija.

Analizirajući prošlu sezonu, u kojoj je Osijek bio najneefikasnija momčad lige, uočio je ključni problem.

​- Jedan od glavnih zadataka je promijeniti mentalitet igrača, da se nakon primljenog gola ne predaju, nego da se podignu i napadaju još jače.

Zanimljivo, Osijek prvenstvo otvara gostovanjem prvi put nakon 2016., što bi moglo biti i olakšanje s obzirom na probleme koje su imali na domaćem terenu. Momčad je tijekom ljeta doživjela brojne promjene, a neki su je cinično opisali kao "Frankensteinovu", no Bessone je zadovoljan kadrom i najavljuje da će šansu dobiti i mladi talenti poput Kalema, Bukvića i Ježića.

Dok Osijek traži novi identitet, Gorica se bori s drugačijim izazovom. Prošle sezone klub je bilježio najslabiju posjećenost u "normalnim" sezonama otkad je prvoligaš, s prosjekom od samo 1575 gledatelja po utakmici. Uprava se nada prekinuti taj silazni trend, a cijene ulaznica za novu sezonu kreću se od 12 do 18 eura.

Koliko će navijača pohoditi otvaranje, pokazat će subotnja večer. Gledajući tradiciju međusobnih susreta, ona sugerira opreznu i tvrdu utakmicu. Naime, niti jednom u posljednjih sedam prvenstvenih dvoboja ovih suparnika nije postignuto više od dva pogotka, dok je ukupan omjer pobjeda i dalje na strani Slavonaca (13-10).

Najava Gorica - Osijek