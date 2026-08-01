Osijek kreće u novu eru s Bessoneom i lovom na novi mentalitet, a Gorica traži publiku i bodove u tvrdom HNL okršaju
UŽIVO Gorica - Osijek: 10 godina 'bijelo-plavi' nisu tako otvarali. Ovo su početni sastavi za susret
Stigle su početne postave za susret.
Gorica: Matijaš - Braut, Perić, Filipović, Cvijanović - Bakić, Kavelj - Gashi, Pavičić, Bogojević - Mijić
Osijek: Malenica - Mustafić, Kolarik, Jelenić, Jurišić - Vrbančić, Bukvić - Dolček, Ježić, Omerović - Balelo
Nova sezona HNL-a u subotu od 21 sat (prijenos na MAXSportu 1) donosi ogled Gorice i Osijeka na Gradskom stadionu. Dok Velikogoričani u novu natjecateljsku godinu ulaze s istim trenerom, ali i izazovom vraćanja publike na tribine, gosti iz Slavonije stižu s novim strategom Federicom Bessoneom i pod teretom dviju rezultatski mučnih sezona.
Za Osijek je ovo početak nove ere. Nakon godina velikih najava i još većih razočaranja, klub je napravio organizacijski i financijski reset, a na klupu je sjeo Argentinac Federico Bessone. Njegov je zadatak prije svega promijeniti gubitnički mentalitet koji se uvukao u svlačionicu.
- Želim vidjeti dva Osijeka u jednom. S jedne strane, momčad koja s loptom u nogama pokazuje kvalitetu i osobnost. S druge strane, želim momčad koja se zna ponašati bez lopte, što nam je nedostajalo prošlih sezona - poručio je Bessone uoči debija.
Analizirajući prošlu sezonu, u kojoj je Osijek bio najneefikasnija momčad lige, uočio je ključni problem.
- Jedan od glavnih zadataka je promijeniti mentalitet igrača, da se nakon primljenog gola ne predaju, nego da se podignu i napadaju još jače.
Zanimljivo, Osijek prvenstvo otvara gostovanjem prvi put nakon 2016., što bi moglo biti i olakšanje s obzirom na probleme koje su imali na domaćem terenu. Momčad je tijekom ljeta doživjela brojne promjene, a neki su je cinično opisali kao "Frankensteinovu", no Bessone je zadovoljan kadrom i najavljuje da će šansu dobiti i mladi talenti poput Kalema, Bukvića i Ježića.
Dok Osijek traži novi identitet, Gorica se bori s drugačijim izazovom. Prošle sezone klub je bilježio najslabiju posjećenost u "normalnim" sezonama otkad je prvoligaš, s prosjekom od samo 1575 gledatelja po utakmici. Uprava se nada prekinuti taj silazni trend, a cijene ulaznica za novu sezonu kreću se od 12 do 18 eura.
Koliko će navijača pohoditi otvaranje, pokazat će subotnja večer. Gledajući tradiciju međusobnih susreta, ona sugerira opreznu i tvrdu utakmicu. Naime, niti jednom u posljednjih sedam prvenstvenih dvoboja ovih suparnika nije postignuto više od dva pogotka, dok je ukupan omjer pobjeda i dalje na strani Slavonaca (13-10).