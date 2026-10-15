UŽIVO Hajduk - Ajax: Spektakl na Poljudu. Stigao sastav 'bilih'

GARCIA

Proveo sam sedam ili osam godina kao igrač u Nizozemskoj, bio sam tamo i kao trener. Poznajem ih jako dobro, Nizozemska mi je dugo bila poput doma. Moje iskustvo malo će nam pomoći, najviše u smislu što možemo očekivati od njihovog mentaliteta. Uvijek je lijepo igrati protiv nizozemskih klubova, jako sam zahvalan na vrijeme koje sam tamo proveo, rekao je Gonzalo Garcia, trener Hajduka.

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