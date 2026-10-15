Dugih 16 godina Hajduk i njegovi navijači čekali su ovaj trenutak. Nakon bolnih ispadanja, sada napokon igraju skupinu europskog natjecanja, a u Split stiže veliki nizozemski Ajax. Prijenos je na Aresnisport 1
UŽIVO Hajduk - Ajax: Spektakl na Poljudu. Stigao sastav 'bilih'
Hajduk (4-2-3-1): Silić - Acapandie, Marešić, Hadžikadunić, Hrgović - del Moral, Fayad -Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego
Ajax (4-3-3): Ter Stegen - Kehrer, Bouwman, Baas, Torrents - Klaasen, Amrabat, Brandt - Cigankov, Arokodare, Ouazane
Hajduk (4-2-3-1): Silić - Acapandie, Marešić, Hadžikadunić, Hrgović - del Moral, Fayad -Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego
Masovan odlazak navijača prema Poljudu popraćen je skandaloznim skandiranjima: "Gazi, gazi, gazi Židove", zatim "Auschwitz, Auschwitz", a onda i "ustaj Adolfe". Pjevali su i "ajmo, ajmo, ustaše".
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Ajax i Hajduk su dvije ekipe iste filozofije igre, obje jako dobre, a ishod će ovisiti o tome tko će više vremena provesti na suparničkoj polovini terena i tko će bolje raditi reposjed nakon izgubljene lopte, rekao je trener Nizozemaca Michel Sanchez.
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Proveo sam sedam ili osam godina kao igrač u Nizozemskoj, bio sam tamo i kao trener. Poznajem ih jako dobro, Nizozemska mi je dugo bila poput doma. Moje iskustvo malo će nam pomoći, najviše u smislu što možemo očekivati od njihovog mentaliteta. Uvijek je lijepo igrati protiv nizozemskih klubova, jako sam zahvalan na vrijeme koje sam tamo proveo, rekao je Gonzalo Garcia, trener Hajduka.
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