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OD 18.45

UŽIVO Hajduk - Ajax: Spektakl na Poljudu. Stigao sastav 'bilih'

Piše 24sata,
UŽIVO Hajduk - Ajax: Spektakl na Poljudu. Stigao sastav 'bilih'
Foto: Čitatelj 24sata
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Dugih 16 godina Hajduk i njegovi navijači čekali su ovaj trenutak. Nakon bolnih ispadanja, sada napokon igraju skupinu europskog natjecanja, a u Split stiže veliki nizozemski Ajax. Prijenos je na Aresnisport 1

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Prvo kolo Konferencijske lige 18.45 , Poljud, Split
Hajduk
:
Ajax
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POČETNI SASTAVI

Hajduk (4-2-3-1): Silić - Acapandie, Marešić, Hadžikadunić, Hrgović - del Moral, Fayad -Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego

Ajax (4-3-3): Ter Stegen - Kehrer, Bouwman, Baas, Torrents - Klaasen, Amrabat, Brandt - Cigankov, Arokodare, Ouazane

POČETNI SASTAV HAJDUKA

Hajduk (4-2-3-1): Silić - Acapandie, Marešić, Hadžikadunić, Hrgović - del Moral, Fayad -Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego

SRAMOTA NA ULICAMA

Masovan odlazak navijača prema Poljudu popraćen je skandaloznim skandiranjima: "Gazi, gazi, gazi Židove", zatim "Auschwitz, Auschwitz", a onda i "ustaj Adolfe". Pjevali su i "ajmo, ajmo, ustaše".

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SANCHEZ

Ajax i Hajduk su dvije ekipe iste filozofije igre, obje jako dobre, a ishod će ovisiti o tome tko će više vremena provesti na suparničkoj polovini terena i tko će bolje raditi reposjed nakon izgubljene lopte, rekao je trener Nizozemaca Michel Sanchez.

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GARCIA

Proveo sam sedam ili osam godina kao igrač u Nizozemskoj, bio sam tamo i kao trener. Poznajem ih jako dobro, Nizozemska mi je dugo bila poput doma. Moje iskustvo malo će nam pomoći, najviše u smislu što možemo očekivati od njihovog mentaliteta. Uvijek je lijepo igrati protiv nizozemskih klubova, jako sam zahvalan na vrijeme koje sam tamo proveo, rekao je Gonzalo Garcia, trener Hajduka.

Što je još kazao uoči utakmice pročitajte OVDJE.

Komentari 28

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