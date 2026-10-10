Poljud će danas od 15 sati biti poprište najvećeg hrvatskog nogometnog derbija, u kojem Hajduk dočekuje Dinamo u 9. kolu HNL-a. Susret ćete moći pratiti na kanalu MAXSport 1 ili Hajduk TV
UŽIVO Hajduk - Dinamo: Derbi na Poljudu za vrh tablice HNL-a
⚽️2⚽️Utakmica @hajduk & @gnkdinamo ‼️Obavijest za GOSTUJUĆE navijače - Prihvat na odmorištu Kozjak‼️ ▶️Pozivamo da na odmorište dođete najkasnije do 12 sati⏰— MUP-RH (@mup_rh) October 10, 2026
Dinamovih potencijalnih 11 za Hajduk: Kotarski - Tabinas, Dominguez, McKenna, Vinlof - Kravcov, Ivanušec, Zajc - Almena, Oršić, Beljo.
Potencijalnih 11 Hajduka: Silić - Acapandie, Marešić, Raci, Hrgović - Fayad, Del Moral - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego.
Hajduk i Dinamo igrat će u subotu od 15 sati derbi kola na Poljudu. Pred novinare je stao trener Dinama Mario Kovačević koji je rekao da novi Maksimir ne želi komentirati te tko će zamijeniti Mišića koji je suspendiran.
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Hajduk i Dinamo igrat će u subotu od 15 sati derbi kola na Poljudu. Prije derbija pred novinare je stao Gonzalo Garcia i izjavio da mu je s Istrom bilo lakše igrati protiv Dinama te da Livaja neće igrati od prve minute.
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