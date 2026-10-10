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OD 15 SATI

UŽIVO Hajduk - Dinamo: Derbi na Poljudu za vrh tablice HNL-a

Piše 24sata,
UŽIVO Hajduk - Dinamo: Derbi na Poljudu za vrh tablice HNL-a
Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Poljud će danas od 15 sati biti poprište najvećeg hrvatskog nogometnog derbija, u kojem Hajduk dočekuje Dinamo u 9. kolu HNL-a. Susret ćete moći pratiti na kanalu MAXSport 1 ili Hajduk TV

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HNL, 9. kolo 15.00 , Poljud, Split
Hajduk
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Dinamo
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OBAVIJEST POLICIJE
MOGUĆI SASTAV DINAMA

Dinamovih potencijalnih 11 za Hajduk: Kotarski - Tabinas, Dominguez, McKenna, Vinlof - Kravcov, Ivanušec, Zajc - Almena, Oršić, Beljo.

MOGUĆI SASTAV HAJDUKA

Potencijalnih 11 Hajduka: Silić - Acapandie, Marešić, Raci, Hrgović - Fayad, Del Moral - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego.

IZJAVE KOVAČEVIĆA

Hajduk i Dinamo igrat će u subotu od 15 sati derbi kola na Poljudu. Pred novinare je stao trener Dinama Mario Kovačević koji je rekao da novi Maksimir ne želi komentirati te tko će zamijeniti Mišića koji je suspendiran.

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IZJAVE GARCIJE

Hajduk i Dinamo igrat će u subotu od 15 sati derbi kola na Poljudu. Prije derbija pred novinare je stao Gonzalo Garcia i izjavio da mu je s Istrom bilo lakše igrati protiv Dinama te da Livaja neće igrati od prve minute.

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Komentari 12

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