UŽIVO Hajduk - Gorica: Stigli su sastavi. Livaja u početnih 11

NAJAVA

Hajduk u nejdelju od 18.30 na Poljudu igra protiv Gorice u 29. kolu HNL-a. Gonzalo Garcia želi visoki pritisak i brzu igru prema naprijed, a Livaja i ostatak ekipe traže revanš za poraz od iste ekipe u siječnju.

Gorica dolazi bez puno samopouzdanja samo tri dana nakon što je im Dinamo u polufinalu kupa kod kuće zabio čak šest puta. Hajduk traži četvrtu pobjedu zaredom, Gorica pokušava pokvariti planove domaćinu.