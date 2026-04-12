Hajduk na Poljudu dočekuje Goricu s ciljem smanjiti Dinamovo vodstvo od 10 bodova. Bijeli dolaze nakon uvjerljive pobjede nad Istrom, dok Gorica nosi teret teškog poraza 3:6 od Dinama u polufinalu kupa
OD 18.30 SATI
UŽIVO Hajduk - Gorica: Stigli su sastavi. Livaja u početnih 11
Hajduk
:
Gorica
Stigli su i sastavi.
Hajduk (4-2-3-1): Silić - Hrgović, Marešić, Šarlija, Sigur - Krovinović, Pajaziti - Šego, Pukštas, Brajković - Livaja
Gorica (3-4-2-1): Matijaš - Leš, Filipović, Perić - Bogojević, Pavičić, Kavelj, Trontelj - Epaillt, Pršir - Sule
Susret možete gledati na kanalu MAXSport 1 i na Hajduk Digital TV platformi.
Hajduk u nejdelju od 18.30 na Poljudu igra protiv Gorice u 29. kolu HNL-a. Gonzalo Garcia želi visoki pritisak i brzu igru prema naprijed, a Livaja i ostatak ekipe traže revanš za poraz od iste ekipe u siječnju.
Gorica dolazi bez puno samopouzdanja samo tri dana nakon što je im Dinamo u polufinalu kupa kod kuće zabio čak šest puta. Hajduk traži četvrtu pobjedu zaredom, Gorica pokušava pokvariti planove domaćinu.
