Hajduk predstavio sportskog direktora. Bilić: 'Nekoliko sati sam pričao s Gattusom o svemu'

Na Poljudu su konačno dočekali nekoliko dana mira nakon turbulentnog prošlog tjedna u kojem je smijenjen Nikola Kalinić. On je, pak, na press konferenciji otkrio brojne probleme u Hajduku i podignuo buru u javnosti. Uz njega su stali igrači i trener Gennaro Gattuso koji je nakon pobjede nad Dinamom rekao da predsjednik Ivan Bilić laže i da mjesec dana nisu razgovarali.

Mnogi su očekivali odlazak Bilića nakon cijele sapunice, ali situacija se ipak primirila posljednjih dana, pogotovo nakon slavlja u najvećem hrvatskom derbiju. Dobili su malo mira na Poljudu pa su u tim okolnostima, nakon nekoliko dana čekanja, odlučili predstaviti novog sportskog direktora Francoisa Vitalija. Riječ je o Francuzu s dugogodišnjim iskustvom u sportskom sektoru, radio je u Lilleu, Troyesu, a sada će pokušati ostaviti trag u splitskom klubu.

Prvo ga je predstavio predsjednik Bilić.

- Zadovoljstvo mi je predstaviti novog direktora nogometnih operacija Francoisa Vitalija. Potpisali smo trogodišnji ugovor. Dolazi s dugogodišnjim iskustvom, bi je voditelj skauta, radio je u akademiji i bio sportski direktor u klubovima. Ima 25 godina iskustva. Kad smo mu predstavili naše ideje i strategiju, razvijanje mladih igrača, a on je odgovorio da ili postoji razvojna platforma ili nogometni klub. Mi smo nogometni klub i prioritet je rezultat a s njim ćemo pokušati ostvariti i tranziciju mladih igrača u prvu momčad. Strategija je pobjeđivati, razvijati se i biti samoodrživ. Momčad je pokazala koheziju, trener radi jako dobar posao i jako nam je da postoji mir u prvoj momčadi i u klubu. Vjerujemo da će nam on u tome pomoći. Kratkoročni plan je da u skladu s mogućnostima da u zimskom prijelaznom roku dovedemo nekoliko igrača. Izrada individualnog i planskog rada s mladim igračima. Isto tako moramo propitati suradnju s klubovima partnerima i to bi trebali unaprijediti i pomoći da se sagradi skauting koji će dovoditi kvalitetne mlade igrače koji će klub kasnije prodavati. Mi ćemo uskoro, do kraja godine prezentirati strategiju - rekao je predsjednik Hajduka Ivan Bilić, a onda je riječ preuzeo novi sportski direktor.

- Hvala čelnicima kluba, predsjedniku na prilici. Veliki je izazov raditi u velikom klubu, Hrvatska je vrlo važna nogometna zemlja, Hajduk također s velikom poviješću, s fantastičnom atmosferom, sretan sam zbog ovog poteza. Moj cilj je kao što je predsjednik objasnio da moje iskustvo podijelim s kolegama i da čujem njihova mišljenja. Sretan sam što mogu participirati u ovom projektu samoodrživog kluba - rekao je Vitali.

Pitanje za predsjednika Bilića. O čemu ste pričali s Gattusom?

- Razgovor je bio dobar. Ono što je on rekao, svatko bi trebao raditi svoj posao. Ne bih puno o tome, prenio sam mu podršku mene i kluba, treba nam mir, u zadnjim utakmicama je pokazana dobra situacija, on radi dobar posao i željeli bismo da tako i nastavi. Iz poštovanja prema novom čovjeku ne želim pričati toliko o prošlosti, mi smo gledali i tražili profesionalca za mjesto u Upravi za sport, ali sada je preuzeo ovu funkciju.

Hoćete li uspostaviti suradnju s Dugopoljem?

- Nemamo planova u tom smjeru, oni su izrazili želju da kvalitetnije surađujemo. Moramo analizirati i surađivati. Lani smo imali situaciju sa Solinom, ali ni ta suradnja nije bila najkvalitetnija. Moramo to popraviti ako ćemo ićči u tom smjeru. Teško je drugoligašu primiti naših pet – šest igrača, a da ih mi povlačimo, cijeli aspekt suradnje moramo propitati.

Je li vam Vitali predstavio svoj program, što je u njemu, i što znači direktor sportskih operacija?

- Tijekom telefonskih razgovora predstavio ej svoj program, ali i kasnije fizički, postojalo je jako puno komponenti, ticale su se skautinga i akademije i mi bismo voljeli da on to unese i kod nas. Bitno je da analizira situaciju, mi vjerujemo da akademija kvalitetno radi, ne znači da će unijeti mnogo promjena... On ima jako dobre odnose s francuskim, belgijskim i engleskim tržištem, neke naše igrače je kupovao i to nam je jako bitno. Što se tiče naziva, Hrvatska za sportskog direktora traži Uefa Pro licencu, a on ima Uefa B licencu i to je razlog - rekao je Bilić.

Jedan od dijelova posla je izlazni transfer, koliki je pritisak da se nekoga proda?

- Ideja je da prodamo jednog ili dva igrača koji su ljetos trebali biti prodati. Postoji mogućnost da se dogodi neka prodaja kao Vušković, da mi prodamo igrača a da ostane s nama. Nema drugih informacija, postoji interes za niz naših mladih igrača, ali posao gospodina Vitali će biti da odradi taj posao - rekao je Bilić.

Kakav će biti budžet?

- Uskoro krećemo s budžetiranjem, mi ćemo pokušati spariti prihode i što planiramo potrošiti i on će biti dio toga. Sačekajmo skupštinu.

Nakon istupa Nikole Kalinića i vašeg demantija, trener Gennaro Gattuso je potvrdio njegove riječi i da vi ne govorite istinu. Što imate o tome reći danas, tko govori istinu, a tko ne?

- Sastanak je trajao par sati, bio je pozitivan, ne bih ulazio u detalje, svi smo govorili u emotivnom stanju. Dio sastanka koji me radovao je da je trener fokusiran na momčad i kroz taj proces je podigao jako timski duh, napravio je i konsolidirao momčad koja je iznimno spremna i to će pokazati. Ne bih u detalje što je rečeno, mislim da to neće pomoći održavanju mira.

Kako ste izabrali gospodina Vitalija, je li to vaša odluka i je li bilo više kandidata?

- Sudjelovalo je nekoliko ljudi, jedna bitna osoba iz sportske komisije, a ja sam ga odabrao nakon intervjua i razgovora. Bilo je i drugih kandidata, neki su i dalje kandidati za poziciju člana uprave za sport, ali to je neka malo dalje budućnost o kojoj će odlučivati i Nadzorni odbor.

Hajduk ima jako puno mladih igrača koji nemaju priliku na terenu?

- Radio sam dugo u Lilleu, osvojili smo naslov, igrali Ligu prvaka, nije lako treneru uvijek imati dvostruku ulogu i rezultat i razvoj. Ključno za klub je to, ali i kompleksno jer Hajduk ima povijest, kao i mnogi klubovi u kojima sam radio i kompleksnost suradnje. Ja sam zadovoljan strategijom, moramo vidjeti kako ćemo to razvijati, kako ćemo pobjeđivati i kako ćemo razvijati igrače u suradnji s drugim klubovima partnerima...

Jeste li imali priliku sastati se s trenerom?

- Jučer sam stigao i imao sam sastanak s predsjednikom i trenerom. Meni je čast raditi s njim, on je vrlo poznat igrač, automatski ima iskustva koja može prenijeti svima. Ja tu suradnju vidim kao win – win. Njegovo i moje iskustvo može rezultirati suradnjom na dobrobit kluba. Čuo sam dosta dobrih stvari iz utakmice s Dinamom, ja vjerujem u progres ove momčadi. Prvi dojam je jako dobar.

Koje će biti vaši prvi koraci?

- Moj kratkoročni cilj je da se upoznam s funkcioniranjem kluba i akademije. Prva momčad je krucijalna, ali i akademija je, moja je ideja da shvatim kako klub funkcionira, kako funkcioniraju kolege, pa u suradnji s predsjednikom da vidimo kako ćemo to unaprijediti.

U Lilleu ste bili fokusirani na afričko tržište, hoćete li u zimskom prijelaznom roku isto pokušati i kad je Hajduk u pitanju?

- Nećemo biti fokusirani samo na Afriku, volimo i Belgiju koja je blizu Lillea. Ima talenata svugdje, u svim zemljama, Južna Amerika, Europa, ideja predsjednika je da izgradi jaku strukturu skauta. Mislim da Afrika može biti bio toga, ali i Hrvatska. Povijest hrvatskog nogometa pokazala je da je to zona koja može dati dosta dobrih igrača.

Što vas je privuklo u Hajduk?

- Za vas je prirodno da je Hajduk važan klub, ali i kod nas u Francuskoj je prepoznat kao takav, koji želi pobjeđivati u svakoj utakmici. Kao i reprezentacija koja je na vrhu svijeta, što znači zemlja. Ja sam znatiželjan, ta me znatiželja vodi. Što se tiče jezika, pričam engleski, pokušat ću pomalo učiti i hrvatski, uzbudljivo je i nije dobro uvijek biti u komfornoj zoni - rekao je Vitali.

Predsjednik je rekao da nećete imati pravo smijeniti trenera Gattusa, pitanje je koje je dobio sportski direktor, ali odgovorio je na njega predsjednik Bilić.

- Rekao sam to i to je bio moj lapsus, namjeravao sam reći da je on izražavao suport prema treneru i kako mu pomoći da radi što bolje. Par stvari sam rekao koje su mi izletjele i htio bih se ispričati.

Što ako se pojačanja koja trener želi ne uklapaju u strategiju?

- I to je posebnost svakog kluba, trener želi desnog beka, a financije kažu da to ne može dobiti. Moja uloga je da pokušam uvjeriti predsjednika da je odluka krucijalna, ali i trenera što je važno. Nikad nije lako na tržištu, ali ja smatram da uz dobro objašnjenje i rad smanjuješ frustracije. Nikad nisam završio neki transfer prozor bez toga - rekao je Vitali.

S obzirom da jako dobro poznajete francuski nogomet i ligu, možete li nam reći jesu li Moufi i Diallo igrači kakve biste i sami doveli i možemo li očekivati još sličnih prinova u budućnosti?

- Francuska je dobro tržište, nećemo imati 20 igrača iz Francuske zato što sam ja stranac u klubu. Prednost drugih zemamlja je što daju drugačije kvalitete igrača. Recimo, Brazilci daju nešto posebno. Ideal je optimizirati kapacitete, s najboljom mogućom kvalitetom. Nadam se da sam odgovorio.

Mladi igrači Hajduka koje ste zamijetili?

- Perišića sam primijetio prije nego li je išao u Sochaux. Vuškovića sam zapamtio, bili smo zainteresirani u City grupi za njega, ali je iznos bio jako visok. Vlašić isto, to su jako dobri primjeri. Naš cilj je da proizvodimo više takvih igrača...

S obzirom na činjenicu da puno više osoba s prezimenom Vitali živi u Hrvatskoj nego u Francuskoj, postoji li mogućnost da vaša obitelj vuče korijene iz Hrvatske?

- Dio obitelji je iz Italije, dio iz Francuske, ja sam Francuz....

Možete li pronaći profil igrača poput Nicolasa Pepea u Lilleu?

- Najvažnije je kako podići rad u svojoj akademiji, kako pronaći igrače koji su iz najbližeg okoliša. Akademija mora biti prvo mjesto za traženje kvalitetnih igrača, a skauti moraju dati nove igrače ne znam odakle i pomoći momčadi da bude što bolja i da pobjeđuje. Moram popričati s Borom Primorcem koji je legenda u mom klubu, koji je radio jako dobar posao. Očekujem dobre odnose s njim, da ćemo podijeliti iskustva i da će mi pomoći da bolje razumijem okoliš i klub.

U Hajduku se jako puno trenera promijenilo u zadnje vrijeme. Mijenjali su se treneri, strategije, sad imamo disbalans momčadi i trenerovih želja.

- Neću biti Bog, skupa moramo odlučivati. Sretan sam s trenerom, ne želim razmišljati što se dogodilo prije. Nije lako, neke odluke donosimo, ali važno je da pratimo projekt i dugoročnu strategiju. Da se ne promijeni ništa zbog jedne izgubljene utakmice. City je primjer kako se radi s Pepom Guardiolom, koji nije osvojio naslov prvaka, ali ga nisu mijenjali odmah. Trebamo graditi održivu budućnost svi skupa, predsjednik, ja, trener...

Gattuso ima jako dobre odnose s igračima, gdje prestaje prijateljstvo. a počinje profesionalni odnos?

- Guardiola i Klopp imaju empatiju u svom menadžerskom genu. Čuo sam i da Gattuso ima slične osobine. Nekad moraš biti jak, nekad moraš voljeti, pomoći. To je potrebno novim generacijama...