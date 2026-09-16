UŽIVO Hapoel - Dinamo: 'Modri' bez najboljeg strijelca idu po prijeko potrebnu pobjedu

NAJAVA SUSRETA

Nogometaši Dinama večeras od 21 sat igraju prvu utakmicu ligaške faze Europa lige protiv izraelskog Hapoel Be'er Sheva, a susret će se igrati u Bukureštu, na stadionu Giulești. Momčad Marija Kovačevića u novi europski susret ide nakon što je u domaćem prvenstvu pretrpjela težak poraz od Osijeka (4-2). Prijenos utakmice je na kanalu Arena Sport 1.

Iako je izraelska momčad domaćin susreta, on se zbog sigurnosnih razloga neće odigrati u Izraelu već u Bukureštu.

Zanimljivo, zagrebačka momčad već se u europskim utakmicama susrela s Hapoelom. Bilo je to prije osam godina pod vodstvom bivšeg trenera Nenada Bjelice. 'Modri' su tada ispisali povijest i izborili europsko proljeće. Što se prošle sezone tiče, Dinamo je ispao u play-offu kada mu je presudio belgijski Genk.

Dinamo je u Bukurešt otputovao s oslabljenim igračkim kadrom, bez najboljeg strijelca Diona Drene Belje koji je ostao u Zagrebu zbog viroze. Podsjetimo, Beljo je otpao u zadnji čas pred utakmicu protiv Osijeka kada ga je zamijenio Smail Prevljak. Trener Kovačević ima problem s zdravstvenim stanjem momčadi jer je za Hapoel otpao i Stjepan Radeljić zbog istih problema kao Beljo. Pod upitnikom je bio Bruno Goda koji je na kraju ipak otputovao u Bukurešt s ostatkom momčadi.

- Htjeli smo Ligu prvaka, kao i Hapoel, koji je čak bio još bliže tome od nas. Naravno da smo htjeli Ligu prvaka, ali ne možemo reći da nam Europa liga nije izazov i da ne želimo ostvariti dobar rezultat. Odmah se susrećemo s Hapoelom, dobrom momčadi. Cilj nam je na ovom neutralnom terenu dobro otvoriti europsku sezonu - rekao je Kovačević uoči današnje utakmice.

Posljednjih dana jedna od glavnih tema je i ostanak Marija Kovačevića na klupi Dinama nakon nekoliko loših rezultata, a Kovačević se osvrnuo i na to.

- Naravno da nisi sretan kada se dogodi, pogotovo sada pred Europa ligu, ali iz poraza se može izvući puno toga dobrog. Očekujem dobru reakciju svoje momčadi. Svjesni smo da posljednja utakmica nije bila dobra i jedva čekamo sutrašnju da to popravimo i pokažemo da je subota protiv Osijeka stvarno bila samo slab dan.

Hapoel je inače četvrta momčad izraelskog prvenstva sa sedam osvojenih bodova. U posljednje četiri utakmice imaju dvije pobjede, jedan poraz i remi. U play-offu za Ligu prvaka izbacio ih je Sabah koji vodi bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas. (ik)