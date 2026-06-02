UŽIVO Hrvatska - Belgija: Dobri stari znanci u prvoj provjeri

NAJAVA

Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici igra prvu pripremnu utakmicu prije Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Protivnik na Rujevici u 18 sati je momčad Belgije s kojom smo se posljednji put susreli na Svjetskom prvenstvu u Kataru u grupnoj fazi. Završilo je tada 0-0.

-Zadovoljan sam s nekoliko zajedničkih treninga koje smo odradili. Belgija je dobar protivnik koji ima puno dobrih igrača koji mogu biti opasni. Bit će to prava utakmica da vidimo gdje smo. Prijateljska je, ali bitan je rezultat. Svi igrači su u pogodnu. Krenut ćemo u formaciji 3-4-2-1, to mi je želja i s time ćemo probati. Očekujem pravi test i pravu utakmicu, protivnika koji ima nekoliko jako dobrih igrača - najavio je izbornik Zlatko Dalić.

Njegov kolega Rudi Garcia pun je respekta za Dalića i njegove pulene.

-Mala zemlja, ali sjajna reprezentacija. Zato smo i ovdje kako bi igrali protiv jedne od najboljih reprezentacija Europe. Hrvatska je jako dobra momčad, želimo se natjecati protiv najboljih reprezentacija. U kvalifikacijama smo igrali protiv dobrih momčadi, ali ne tako dobrih kao što je Hrvatska. Imate dobru reprezentaciju, sjajnog izbornika, vrhunske igrače. Mislim da je nogomet lijepa igra, sretan sam što ću sutra na terenu vidjeti igrače poput De Bruynea ili Modrića - poručio je Garcia i dodao da ih čeka zanimljiva utakmica.

- Više od rezultata zanima me nastup i ponašanje mojih igrača. Mislim da smo u dobrij situaciji, dobro treniramo, imamo veliko zajedništvo u momčadi. Igrači su ozbiljni, to mi je jako važno. Možda vam i Zlatko Dalić može potvrditi, a mislim kako za uspjehe na ovakvom turniru nije toliko važno imati 26 najboljih igrača, već najbolju momčad. I bez velikog zajedništva unutar momčadi, ne možete dohvatiti velike rezultate -zaključio je Garcia

