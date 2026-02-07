UŽIVO Hrvatska - Francuska: Futsalaši po povijesnu broncu

NAJAVA

Hrvatska futsalska reprezentacija zamalo je šokirala moćnu Španjolsku u polufinalu Europskog prvenstva. Španjolci su pobijedili 2-1, ali je Hrvatska pokazala veliki karakter i bila vrlo blizu egala i nove drame. Ipak, nije kraj te hrvatski futsalaši imaju priliku osvojiti povijesnu medalju.

Hrvatska će za broncu igrati protiv Francuske koja je izgubila od Portugala 4-1. Protiv njih je Hrvatska već igrala u skupini te je susret završio 2-2. Tada su svi prognozirali da će Francuska lagano dobiti, ali je susret bio jako čvrst i Hrvatska je pokazala da se itekako može nositi s njima.

Sada se situacija mijenja jer će Hrvatska u Sloveniji imati veliku podršku svojih navijača te se nadamo da će bronca stići u domovinu.

Napokon će biti i TV prijenosa. Utakmica za treće mjesto igra se u subotu u 16 sati, a prijenos će biti na programu RTL 2 te na platformi Voyo. Finale će isto biti na RTL-u 2 s početkom u 19.30 sati.