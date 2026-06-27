UŽIVO Hrvatska - Gana: Ovo je sastav za ključni meč 'vatrenih'! Dalić radi tri promjene među 11

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Zadnja utakmica skupine L i odlučujući boj "vatrenih" za prolazak u nokaut fazu. Već je nekoliko dana jasno što je potrebno Hrvatskoj protiv Gane. Remi nas vodi u šesnaestinu finala, pobjedom možemo završiti i prvi, a poraz nas dovodi do velikog problema.

Hrvatska je odigrala dobru utakmicu protiv Engleske, pogotovo u prvom dijelu. Dva sjajna gola, dobro kombiniranje kroz sredinu i činilo se kako "vatreni" mogu do bodova. Ipak, u nastavku je Engleska izašla rastrčanija, zabila brzi gol, a onda su usljedile tehničke greške Hrvatske. Dominik Livaković spašavao nas je u drugom dijelu, ali mi do novog gola nismo mogli.

Protiv Paname je pak prvo poluvrijeme bilo nešto lošije. Nije bilo prave okomitosti ni agresivnosti, a Panama nas je nekoliko puta mogla kazniti kontrama. Ipak, Budimirov nos za gol i sjajna akcija s desne strane donijeli su Hrvatskoj pobjednički gol. Moglo je biti i više, Marco Pašalić promašio je zicer, ali tri boda su upisana.

Izbornik Dalić je nakon te utakmice rekao kako nema smisla bacati "drvlje i kamenje" po pobjedi, kako se kontre moraju rješavati prije, pogotovo jer ih Gana trči brže i bolje od Paname te da će se sve napraviti da to izgleda bolje nego u prva dva susreta.

Dalić će ostati u 4-2-3-1 sustavu, Petar Sučić trebao bi se pridružiti veznom redu uz Modrića i Kovačića, a Martin Baturina bi mogao na jednu poziciju na krilu. U napadu bi napokon mogao početi Ante Budimir.