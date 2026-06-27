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PRIJENOS IZ PHILADELPHIJE

UŽIVO Hrvatska - Gana: Ovo je sastav za ključni meč 'vatrenih'! Dalić radi tri promjene među 11

Piše 24sata,
UŽIVO Hrvatska - Gana: Ovo je sastav za ključni meč 'vatrenih'! Dalić radi tri promjene među 11
Foto: JOHN E SOKOLOWSKI/REUTERS

HRVATSKA - GANA, PANAMA - ENGLESKA Od 23 sata Hrvatska će u Philadelphiji izači na teren protiv afričke reprezentacije te ide po novi pozitivan rezultat za prolaz skupine

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Svjetsko prvenstvo, skupina L, 3. kolo 23.00 , Philadelphia, SAD
Hrvatska
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Gana
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DOZNAJEMO SASTAV

Prema posljednjm informacijama 24sata, ovako će Hrvatska istrčati na dvoboj s Ganom u formaciji 4-2-3-1:

Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić - Modrić, Kovačić - P. Sučić, Vlašić, Baturina - Budimir

To znači da će na klupi, u odnosu na prošlu utakmicu, početi Gvardiol, Marco Pašalić i Petar Musa, Ivan Perišić će se spustiti na lijevog beka, a upasti Petar Sučić, Vlašić i Budimir.

PANAMA - ENGLESKA

U isto vrijeme igrat će Panama i Engleska. Panamci su se oprostili od Mundijala, a Englezi će tražiti pobjedu kako bi s prvog mjesta išli u nokaut fazu. 

GANA

"Crne zvijezde" pobijedile su Panamu na samom kraju susreta (1-0), a onda šokirale Engleze i odigrale 0-0. Odlično je radila obrana Gane, Harry Kane je podbacio, zatvorene su bile napadačke opcije, a mogli su Afrikanci i do gola preko kontri. 

Oni će se uzdati u svoje dvije najveće napadačke zvijezde - Semenyja i Williamsa, koji će pokušati brzinom terorizirati obranu "vatrenih". Baš je zato važno na minimun svesti tehničke greške, ugušiti kontru prije nego se razvije i čekati pukotinu u ganskom bedemu koju treba što prije iskoristiti.

NAJAVA

Zadnja utakmica skupine L i odlučujući boj "vatrenih" za prolazak u nokaut fazu. Već je nekoliko dana jasno što je potrebno Hrvatskoj protiv Gane. Remi nas vodi u šesnaestinu finala, pobjedom možemo završiti i prvi, a poraz nas dovodi do velikog problema.

Hrvatska je odigrala dobru utakmicu protiv Engleske, pogotovo u prvom dijelu. Dva sjajna gola, dobro kombiniranje kroz sredinu i činilo se kako "vatreni" mogu do bodova. Ipak, u nastavku je Engleska izašla rastrčanija, zabila brzi gol, a onda su usljedile tehničke greške Hrvatske. Dominik Livaković spašavao nas je u drugom dijelu, ali mi do novog gola nismo mogli.

Protiv Paname je pak prvo poluvrijeme bilo nešto lošije. Nije bilo prave okomitosti ni agresivnosti, a Panama nas je nekoliko puta mogla kazniti kontrama. Ipak, Budimirov nos za gol i sjajna akcija s desne strane donijeli su Hrvatskoj pobjednički gol. Moglo je biti i više, Marco Pašalić promašio je zicer, ali tri boda su upisana. 

Izbornik Dalić je nakon te utakmice rekao kako nema smisla bacati "drvlje i kamenje" po pobjedi, kako se kontre moraju rješavati prije, pogotovo jer ih Gana trči brže i bolje od Paname te da će se sve napraviti da to izgleda bolje nego u prva dva susreta.

Dalić će ostati u 4-2-3-1 sustavu, Petar Sučić trebao bi se pridružiti veznom redu uz Modrića i Kovačića, a Martin Baturina bi mogao na jednu poziciju na krilu. U napadu bi napokon mogao početi Ante Budimir.

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