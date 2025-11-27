Obavijesti

PRIJENOS SUSRETA

UŽIVO Hrvatska - Rumunjska: Minimalan zaostatak naših cura na poluvremenu, Bešen odlična

Piše Zdravko Barišić, Jakov Drobnjak,
Novigrad: Rukometna utakmica Croatia Cupa između Hrvatske i Poljske | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Hrvatske rukometašice su vodile većinu prvog dijela, a prvo ime bila je golmanica Bešen. Ipak, Hrvatska je imala četiri isključnja u prvom dijelu te su Rumunjke uspjele okrenuti rezultat, ali jako dobro igraju "kraljice šoka"

Svjetsko rukometno prvenstvo za žene, 1. kolo 18:00 , Rotterdam
Hrvatska
12 : 13
Rumunjska
30'

Bravo! Pavlović za Šenvald koja zabija i smanjuje na samo gol zaostatka. Rumunjska vodi 13-12 i s tim rezultatom idemo na odmor. Dobro poluvrijeme naših cura s obzirom na to da su imale četiri isključenja, a Rumunjke ni jedno.

30'

Još jedan sedmerac za Rumunjsku i novi promašaj! Ne ide Grozav više s linije semderca i puca preko gola. 

29'

Šteta! Stvorila je Hrvatska višak na krilu i Šimara je skočila, ali pogađa gredu. Time-out Rumunjske minutu do kraja.

27'

Izigrane su naše igračice. Lopta na crtu gdje je Elghaoui ostala sama i zabija za 13-11. Još jedan peh za Hrvatsku. Malec je pogodila golmanicu u glavu i zaradila još jedno isključenje. Četvrto isključenje u prvom dijelu.

26'

Napokon promašaj Grozav sa sedmerca! Pucala je od poda i promašila, prilika za minus jedan.

I evo gola. Malec je ušla u igru i odmah krenula na glavu i zabila. 12-11 za Rumunjke.

