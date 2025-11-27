Hrvatske rukometašice su vodile većinu prvog dijela, a prvo ime bila je golmanica Bešen. Ipak, Hrvatska je imala četiri isključnja u prvom dijelu te su Rumunjke uspjele okrenuti rezultat, ali jako dobro igraju "kraljice šoka"
UŽIVO Hrvatska - Rumunjska: Minimalan zaostatak naših cura na poluvremenu, Bešen odlična
Bravo! Pavlović za Šenvald koja zabija i smanjuje na samo gol zaostatka. Rumunjska vodi 13-12 i s tim rezultatom idemo na odmor. Dobro poluvrijeme naših cura s obzirom na to da su imale četiri isključenja, a Rumunjke ni jedno.
Još jedan sedmerac za Rumunjsku i novi promašaj! Ne ide Grozav više s linije semderca i puca preko gola.
Šteta! Stvorila je Hrvatska višak na krilu i Šimara je skočila, ali pogađa gredu. Time-out Rumunjske minutu do kraja.
Izigrane su naše igračice. Lopta na crtu gdje je Elghaoui ostala sama i zabija za 13-11. Još jedan peh za Hrvatsku. Malec je pogodila golmanicu u glavu i zaradila još jedno isključenje. Četvrto isključenje u prvom dijelu.
Napokon promašaj Grozav sa sedmerca! Pucala je od poda i promašila, prilika za minus jedan.
I evo gola. Malec je ušla u igru i odmah krenula na glavu i zabila. 12-11 za Rumunjke.