Obavijesti

Sport

Komentari 5
PRATITE PRIJENOS

UŽIVO Hrvatska - Rumunjska: 'Barakude' imaju veliko vodstvo

Piše Petar Božičević,
UŽIVO Hrvatska - Rumunjska: 'Barakude' imaju veliko vodstvo
2
Foto: F.S./ATAImages

Poraz od Grčke malo je udaljio "barakude" od željenog polufinala, ali još ništa nije izgubljeno. Rumunji su u prvom krugu pobijedili Slovačku i Tursku, ali Italija ih je deklasirala. Prijenos je na HRT-u 2

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Europsko vaterpolsko prvenstvo 20.30 , Srbija
Hrvatska
6 : 3
Rumunjska
Sortiranje događaja
POLUVRIJEME

Pucao je Lazić izvana, obranio je rumunjski golman. Ostaje 6-3, što je rezultat s kojim Hrvatska odlazi na predah. 

8'

Ništa od ovog napada Hrvatske, sad se moramo obraniti. 

6-3

Zabio je Neamtu svoj drugi gol na utakmici, Rumunji su se približili na tri gola zaostatka. Sad bi bilo dobro zabiti. 

7'

Bijaač! Nova obrana našeg golmana, već sedma večeras. 

6'

Šteta! Otvorio se prostor za Žuvelu koji je dobio dobru loptu pred gol Rumunja, ali tukao je ravno u prečku. S igračem realizirali smo 2/5 napada. 

Komentari 5

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026