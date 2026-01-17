Poraz od Grčke malo je udaljio "barakude" od željenog polufinala, ali još ništa nije izgubljeno. Rumunji su u prvom krugu pobijedili Slovačku i Tursku, ali Italija ih je deklasirala. Prijenos je na HRT-u 2
UŽIVO Hrvatska - Rumunjska: 'Barakude' imaju veliko vodstvo
Hrvatska
6 : 3
Rumunjska
POLUVRIJEME
Pucao je Lazić izvana, obranio je rumunjski golman. Ostaje 6-3, što je rezultat s kojim Hrvatska odlazi na predah.
8'
Ništa od ovog napada Hrvatske, sad se moramo obraniti.
6-3
Zabio je Neamtu svoj drugi gol na utakmici, Rumunji su se približili na tri gola zaostatka. Sad bi bilo dobro zabiti.
7'
Bijaač! Nova obrana našeg golmana, već sedma večeras.
6'
Šteta! Otvorio se prostor za Žuvelu koji je dobio dobru loptu pred gol Rumunja, ali tukao je ravno u prečku. S igračem realizirali smo 2/5 napada.
