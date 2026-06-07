UŽIVO Hrvatska - Slovenija: Posljednja provjera prije SP-a

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Hrvatska reprezentacija provela je protekla dva tjedna na pripremama na Kvarneru. Posljednji ispit prije Mundijala bila je utakmica protiv Belgije, koju su Dalićevi izabranici izgubili 2-0. Izbornik Zlatko Dalić najavio je da igračima iz drugog plana daje posljednju priliku da se nametnu, a za Sloveniju mijenja formaciju.

- Nakon Slovenije ide fokus na Englesku. Zadovoljan sam sa svime osim s rezultatom protiv Belgije. Protiv Slovenije igramo 4-2-3-1 - rekao je Dalić.

Hrvatska u ovoj utakmici ulazi kao ozbiljan favorit, a nova formacija je ujedno i plan za SP, posebice za utakmice protiv Gane i Paname.

Modrić protiv svog igrača

Žan Vipotnik (24), glavni napadač Slovenije je i član Swansea Cityja, velškog kluba u kojem je Modrić od travnja prošle godine jedan od manjinskih vlasnika. Ako večeras zaigra, hrvatski kapetan igrat će protiv igrača koji je zaposlenik kluba čiji je suvlasnik.