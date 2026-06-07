Hrvatska u nedjelju u Varaždinu igra posljednju pripremnu utakmicu prije Svjetskog prvenstva protiv Slovenije, a prijenos je na Nova TV
UŽIVO Hrvatska - Slovenija: Posljednja provjera prije SP-a
Prijenos utakmice možete pratiti na programu Nova TV.
Hrvatska reprezentacija provela je protekla dva tjedna na pripremama na Kvarneru. Posljednji ispit prije Mundijala bila je utakmica protiv Belgije, koju su Dalićevi izabranici izgubili 2-0. Izbornik Zlatko Dalić najavio je da igračima iz drugog plana daje posljednju priliku da se nametnu, a za Sloveniju mijenja formaciju.
- Nakon Slovenije ide fokus na Englesku. Zadovoljan sam sa svime osim s rezultatom protiv Belgije. Protiv Slovenije igramo 4-2-3-1 - rekao je Dalić.
Hrvatska u ovoj utakmici ulazi kao ozbiljan favorit, a nova formacija je ujedno i plan za SP, posebice za utakmice protiv Gane i Paname.
Modrić protiv svog igrača
Žan Vipotnik (24), glavni napadač Slovenije je i član Swansea Cityja, velškog kluba u kojem je Modrić od travnja prošle godine jedan od manjinskih vlasnika. Ako večeras zaigra, hrvatski kapetan igrat će protiv igrača koji je zaposlenik kluba čiji je suvlasnik.