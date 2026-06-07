Obavijesti

Sport

Komentari 5
PRIJATELJSKI DVOBOJ

UŽIVO Hrvatska - Slovenija: Posljednja provjera prije SP-a

Piše 24sata,
UŽIVO Hrvatska - Slovenija: Posljednja provjera prije SP-a
Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Hrvatska u nedjelju u Varaždinu igra posljednju pripremnu utakmicu prije Svjetskog prvenstva protiv Slovenije, a prijenos je na Nova TV

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Hrvatska - Slovenija 20.45 , Stadion Varteks
Hrvatska
:
Slovenija
Sortiranje događaja
GDJE GLEDATI?

Prijenos utakmice možete pratiti na programu Nova TV.

NAJAVA

Hrvatska reprezentacija provela je protekla dva tjedna na pripremama na Kvarneru. Posljednji ispit prije Mundijala bila je utakmica protiv Belgije, koju su Dalićevi izabranici izgubili 2-0. Izbornik Zlatko Dalić najavio je da igračima iz drugog plana daje posljednju priliku da se nametnu, a za Sloveniju mijenja formaciju.

- Nakon Slovenije ide fokus na Englesku. Zadovoljan sam sa svime osim s rezultatom protiv Belgije. Protiv Slovenije igramo 4-2-3-1 - rekao je Dalić.

Hrvatska u ovoj utakmici ulazi kao ozbiljan favorit, a nova formacija je ujedno i plan za SP, posebice za utakmice protiv Gane i Paname.

Modrić protiv svog igrača

Žan Vipotnik (24), glavni napadač Slovenije je i član Swansea Cityja, velškog kluba u kojem je Modrić od travnja prošle godine jedan od manjinskih vlasnika. Ako večeras zaigra, hrvatski kapetan igrat će protiv igrača koji je zaposlenik kluba čiji je suvlasnik.

Komentari 5

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026