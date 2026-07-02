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LIVE Hrvatska U19 - Italija 0-0: Talijani su se probudili i prijete

Piše Issa Kralj,
LIVE Hrvatska U19 - Italija 0-0: Talijani su se probudili i prijete
Susret U-19 reprezentacija Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Podsjetimo, u skupini je još i Srbija, s kojom će Hrvatska igrati u nedjelju od 17 sati. U polufinale idu prve dvije reprezentacije. Prijenos susreta s Italijom je na RTL 2 i platformi Voyo

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Live
Euro U19 15 sati , Caernarfon, Wales
Hrvatska U19
0 : 0
Italija U19
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14'

Započeo je Čović novi napad Hrvatske, dodao je do Mikića, a onda je lopta došla do Mnadića koji radi prekršaj nad Salom.

11'

Krenuli su Talijani u napad preko Colette, dodao je po stranu do Mosconija, ali izbija to Mikić u aut. Cocchi je izveo slobodan udarac, nastala je gužva ispred Kostapečevog gola, ali obranila se Hrvatska.

5'

Slobodan udarac za Talijane nakon što je Coletta srušen. Pucao je Cocchi, ali srećom nema opasnosti po hrvatski gol.

2'

Evo i prve prilike za Hrvatsku. Nudio se Smiljanić, ali uspješno je to blokirala talijanska obrana.

1'

Počela je utakmica u Walesu! Sretno, Hrvatska!

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