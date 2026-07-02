Podsjetimo, u skupini je još i Srbija, s kojom će Hrvatska igrati u nedjelju od 17 sati. U polufinale idu prve dvije reprezentacije. Prijenos susreta s Italijom je na RTL 2 i platformi Voyo
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LIVE Hrvatska U19 - Italija 0-0: Talijani su se probudili i prijete
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Hrvatska U19
0 : 0
Italija U19
Sortiranje događaja
14'
Započeo je Čović novi napad Hrvatske, dodao je do Mikića, a onda je lopta došla do Mnadića koji radi prekršaj nad Salom.
11'
Krenuli su Talijani u napad preko Colette, dodao je po stranu do Mosconija, ali izbija to Mikić u aut. Cocchi je izveo slobodan udarac, nastala je gužva ispred Kostapečevog gola, ali obranila se Hrvatska.
5'
Slobodan udarac za Talijane nakon što je Coletta srušen. Pucao je Cocchi, ali srećom nema opasnosti po hrvatski gol.
2'
Evo i prve prilike za Hrvatsku. Nudio se Smiljanić, ali uspješno je to blokirala talijanska obrana.
1'
Počela je utakmica u Walesu! Sretno, Hrvatska!
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