LIVE Hrvatska U19 - Italija 0-0: Talijani su se probudili i prijete

Susret U-19 reprezentacija Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

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Podsjetimo, u skupini je još i Srbija, s kojom će Hrvatska igrati u nedjelju od 17 sati. U polufinale idu prve dvije reprezentacije. Prijenos susreta s Italijom je na RTL 2 i platformi Voyo