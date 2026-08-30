UŽIVO Hrvatska - Srbija 1-1: Srpkinje su uzele drugi set

Hrvatske odbojkašice love plasman u četvrtfinale Eura. Hrvatice su do osmine došle nakon trilera protiv Slovačke, Crne Gore i Švedske, a sada su na pragu još jedne senzacije.

U osmini finala protivnice su im odbojkašice Srbije, a naše odbojkašice sjajno su otvorile susret. Iako je Srbija favorit, Hrvatska je uzela prvi set rezultatom 25-19. Bio je to tek drugi izgubljeni set Srbije na cijelom Europskom prvenstvu, što dodatno govori koliko je vrijedno hrvatsko otvaranje utakmice.

U drugom setu srpske odbojkašice su slavile 25-19. Hrvatice su se držale do sredine seta odlično, ali nakon timeouta srpkinja izgubile su fokus. U tijeku je treći set.

Prijenos utakmice je na Arena Sport 2.

