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OSMINA FINALA EP-A

UŽIVO Hrvatska - Srbija 1-1: Srpkinje su uzele drugi set

Piše 24sata,
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UŽIVO Hrvatska - Srbija 1-1: Srpkinje su uzele drugi set
Foto: Hrvatski odbojkaški savez
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Hrvatska lovi plasman u četvrtfinale Europskog prvenstva, a prijenos utakmice je na programu Arena Sport 2. Hrvatska je uzela prvi set, ali Srpkinje su izjednačile nakon drugog

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Hrvatske odbojkašice love plasman u četvrtfinale Eura. Hrvatice su do osmine došle nakon trilera protiv Slovačke, Crne Gore i Švedske, a sada su na pragu još jedne senzacije. 

U osmini finala protivnice su im odbojkašice Srbije, a naše odbojkašice sjajno su otvorile susret. Iako je Srbija favorit, Hrvatska je uzela prvi set rezultatom 25-19. Bio je to tek drugi izgubljeni set Srbije na cijelom Europskom prvenstvu, što dodatno govori koliko je vrijedno hrvatsko otvaranje utakmice.

U drugom setu srpske odbojkašice su slavile 25-19. Hrvatice su se držale do sredine seta odlično, ali nakon timeouta srpkinja izgubile su fokus. U tijeku je treći set.

Prijenos utakmice je na Arena Sport 2. 
 

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