UŽIVO Hull City - Aston Villa: Jakirović ide po treću pobjedu protiv pretposljednjeg kluba PL

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Hull City i Aston Villa danas od 18.30 sati na MKM Stadionu igraju utakmicu trećeg kola Premier lige. Hull je iznenađujuće otvorio sezonu s dvije pobjede i bez primljenog gola, dok Villa nakon dva kola još nema bod ni pogodak.

Momčad Sergeja Jakirovića prvo je slavila protiv Manchester Uniteda 2-0, a potom svladala Coventry 1-0. Aston Villa je, s druge strane, izgubila od Arsenala 1-0 i Brightona 4-0. Bit će to prvi međusobni susret ovih klubova još od 2019. godine.