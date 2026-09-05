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OD 18.30 SATI

UŽIVO Hull City - Aston Villa: Jakirović ide po treću pobjedu protiv pretposljednjeg kluba PL

Piše 24sata,
UŽIVO Hull City - Aston Villa: Jakirović ide po treću pobjedu protiv pretposljednjeg kluba PL
Foto: TONY O BRIEN
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Nogometaši Sergeja Jakirovića odlično su započeli Premier ligu dvjema pobjedama protiv Uniteda i Coventryja. Od 18.30 satgi igrat će protiv Ville koja je u prva dva kola izgubila od Brightona i Arsenala

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Premier liga, 3. kolo 18.30 , MKM Stadion, Hull
Hull City
:
Aston Villa
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POČETNE POSTAVE

Stigle su početne postave uoči susreta.

Hull City: Tzolakis - Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Giles - Belloumi, Slater, Gourna-Douath, Stroud - McBurnie

Aston Villa: Suzuki - Cash, Lindelof, Mings, Maatsen - Kamara, Barkley - McGinn, Buendia. Hemmings - Jackson 

NAJAVA

Hull City i Aston Villa danas od 18.30 sati na MKM Stadionu igraju utakmicu trećeg kola Premier lige. Hull je iznenađujuće otvorio sezonu s dvije pobjede i bez primljenog gola, dok Villa nakon dva kola još nema bod ni pogodak.

Momčad Sergeja Jakirovića prvo je slavila protiv Manchester Uniteda 2-0, a potom svladala Coventry 1-0. Aston Villa je, s druge strane, izgubila od Arsenala 1-0 i Brightona 4-0. Bit će to prvi međusobni susret ovih klubova još od 2019. godine.

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