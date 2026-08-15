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UŽIVO Istra - S. Belupo: Dvije momčadi koje nisu slavile u dva kola love prvu pobjedu u HNL-u

Piše 24sata,
UŽIVO Istra - S. Belupo: Dvije momčadi koje nisu slavile u dva kola love prvu pobjedu u HNL-u
Istra 1961 i Slaven Belupo sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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U Puli će se igrati dvoboj 3. kola HNL-a između Istre i Slaven Belupa. Susret na Aldo Drosini počinje u 18.30 sati, a pravdu će dijeliti Patrik Kolarić

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HNL, 3. kolo 18.30 , Aldo Drosina, Pula
Istra
:
Slaven Belupo
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Istra u utakmicu ulazi s jednim osvojenim bodom iz prva dva kola i traži prvu pobjedu sezone. Puljani su nakon remija i poraza pred prilično važnim susretom jer ih nakon Slaven Belupa čekaju gostovanje kod Rijeke i domaći ogled s Dinamom.

S druge strane, Koprivničani su bez bodova nakon dva kola, a posebno ih je zabolio prošlotjedni domaći poraz 4-1 od Varaždina. Trener Mario Gregurina najavio je moguće promjene u sastavu i poručio da njegova momčad mora pokazati puno više borbe, želje i agresivnosti.

Zbog svega toga ovo je utakmica u kojoj će i jedni i drugi tražiti iskupljenje. Istra želi konačno upisati prvu pobjedu pred svojim navijačima, dok Slaven Belupo traži prve bodove i reakciju nakon lošeg ulaska u sezonu. Očekuje nas dvoboj dviju momčadi koje nemaju puno prostora za novi kiks.

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